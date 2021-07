VIDEO: Loạt penalty định mệnh giữa Anh và Italia tại chung kết EURO 2020

Your browser does not support the video tag.

Tuyển Anh có màn khởi đầu không thể hoàn hảo hơn khi Luke Shaw mở tỷ số trận đấu ngay ở phút thứ 3, nhưng Bunucci đưa trận đấu về vạch xuất phát với bàn gỡ hòa 1-1 cho Italia ở phút 63.

Sau hai hiệp phụ không có thêm bàn thắng nào được ghi, Anh và Italia bước vào loạt sút penalty cân não để phân định ngôi vô địch.

Màn sút penalty thảm họa của tuyển Anh.



Berardi (Italia) và Kane (Anh) đều thực hiện thành công ở lượt sút đầu tiên. Nhưng ở lượt sút thứ hai, Belotti (Italia) đã sút hỏng, trong khi Maguire đưa “Tam sư” tạm vươn lên dẫn trước.

Tưởng như Anh sẽ nắm lợi thế ở những lượt đá tiếp theo, nhưng lần lượt Rashford, Sancho và Saka đều sút quá tệ.

Mặc dù Jorginho hỏng ăn, nhưng Bonucci và Bernardeschi đã thực hiện thành công lượt sút của mình để mang về chiến thắng sát nút 3-2 cho Azzurri.

Với kết quả này, Italia đã chính thức lên ngôi vô địch EURO 2020.

