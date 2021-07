Video hiện trường đầu tiên vụ máy bay Nga đâm vào vách đá làm 28 người chết

Your browser does not support the video tag.

Video đầu tiên về hiện trường vụ tai nạn máy bay Nga làm 28 người chết

Cây cối và vách núi biến thành màu đen sau khi máy bay An-26 đâm vào và rơi xuống (Ảnh chụp màn hình).



Lực lượng cứu hộ Nga hôm nay đã đăng tải một đoạn video ghi lại hiện trường nơi chiếc máy bay An-26 đâm vào vách đá ở bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông. Video này được quay từ trực thăng, cho thấy một phần của vách đá đã chuyển sang màu đen sau khi máy bay đâm phải. Trong khi đó, phần mảnh vỡ của máy bay cũng xuất hiện trong video.

Máy bay An-26 của hãng hàng không Kamchatka Aviation Enterprise bị mất liên lạc với cơ quan không lưu khi đang trên đường từ thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky đến thị trấn Palana ở bán đảo Kamchaka, Viễn Đông, Nga ngày 6/7.

Theo dữ liệu sơ bộ của lực lượng cứu hộ địa phương, máy bay đã gặp nạn, làm toàn bộ 22 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn trên khoang thiệt mạng.

Một máy bay Antonov An-26 (Ảnh: Reuters).



Trước đó, các nguồn tin nói rằng, máy bay đã bị phá hủy sau khi đâm phải vách đá, và một phần của nó đã rơi xuống biển. Vì vậy, hoạt động cứu hộ trở nên khá khó khăn do địa hình hiểm trở của hiện trường vụ tai nạn.

Ông Alexey Khrabov, giám đốc hãng hàng không Kamchatka Aviation Enterprise, cho hay họ đã tìm thấy xác máy bay nhưng chưa thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ tai nạn. Lãnh đạo của hãng nhận định, vụ tai nạn có thể là do thời tiết xấu khiến máy bay đâm phải vách đá và bị rơi.

Tác giả: Đức Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân Trí