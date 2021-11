Vận chuyển 12 bánh heroin từ biên giới về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ

Sáng 15/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển 12 bánh heroin từ Hà Tĩnh vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khoảng 18h30', ngày 14/11, tại Quốc lộ 8A đoạn đi qua địa phận thôn Hà Chùa, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Trần Nguyễn Hồng Lĩnh, SN 1992, trú tại thôn Hòa Bình, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh khi đang vận chuyển 12 bánh heroin bằng xe máy từ khu vực biên giới thuộc xã Sơn Kim 1 về thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Đối tượng Trần Nguyễn Hồng Lĩnh cùng tang vật.



Được biết, Trần Nguyễn Hồng Lĩnh là đối tượng đã có 2 tiền án về tội ma túy mới ra tù năm 2020, hiện không có nghề nghiệp ổn định. Thời gian gần đây, đối tượng thường xuất hiện tại địa bàn TP Vinh, tỉnh Nghệ An, có biểu hiện bất minh về kinh tế và có dấu hiệu nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Đến ngày 14/11, nhận được tin báo Trần Nguyễn Hồng Lĩnh đón xe buýt đi lên địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh để mua ma túy nên Ban chuyên án đã tiến hành theo dõi. Khi đối tượng đi xe máy đến khu vực biên giới thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh sau đó quay trở về với tốc độ cao có nhiều biểu hiện nghi vấn nên Ban chuyên án đã phối hợp các lực lượng thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh và Cục Hải quan Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt giữ Lĩnh cùng với số heroin nói trên.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Trần Nguyễn Hồng Lĩnh khai nhận số ma túy này là của một đối tượng người Đài Loan chưa rõ lai lịch thuê Lĩnh vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh với giá 100 triệu đồng.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Minh Khôi – Xuân Bắc

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân