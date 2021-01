Từng xin gia hạn thuế, Masan MB trở thành doanh nghiệp thưởng tết cao nhất Nghệ An

Trước đó, thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, Công ty TNHH một thành viên Masan MB (Nghệ An) đã hoàn thiện thủ tục hồ sơ gửi Cục Thuế Nghệ An để được hưởng hỗ trợ về thuế. Theo đó, Công ty TNHH một thành viên Masan Mb đề nghị gia hạn hơn 57 tỷ đồng.

Tuy nhiên, mới đây, Sở LĐTB & XH Nghệ An đã có Công văn số 92/LĐTBXH-LĐ về việc báo cáo tiền lương năm 2020 và kế hoạch thưởng tết năm 2021. Qua đó, Công ty TNHH MTV Masan MB có mức thưởng Tết cao nhất là 150 triệu đồng/người.

Được biết, Công ty TNHH MTV Masan MB xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm trên diện tích 6,3ha với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng tại Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Tại đây, Masan MB sản xuất mì ăn liền và nước mắm bằng dây chuyền thiết bị tự động, hiện đại với công suất 540 triệu gói mì một năm và 96 triệu lít nước mắm mỗi năm.

Công ty CP Masan MB là một thành viên trong tập đoàn Masan Group (HOSE: MSN), chuyên sản xuất thực phẩm với các thương hiệu nổi tiếng hiện nay như: nước mắm Chinsu, nước mắm Nam Ngư, Mì Omachi, Mì Kokomi, nước tương Tam Thái Tử......)

Trong 1 diễn biến liên quan, theo báo cáo của Sở LĐTB & XH Nghệ An, Khối các Công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu vốn, mức thưởng cao nhất là 12 triệu đồng/người, bình quân 4,5 triệu đồng/người (giảm 18,2 % so với thưởng Tết năm 2020). Trong khối này đơn vị thưởng tết thấp nhất chỉ có 100 nghìn đồng/người;

Khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng cao nhất là 80 triệu/người, bình quân 4,7 triệu đồng/người (giảm 7,8% so với mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2020), thấp nhất trong khối này có đơn vị chỉ thưởng tết cho người lao động 300 nghìn đồng/người;

Khối các doanh nghiệp dân doanh mức thưởng cao nhất là 150 triệu đồng/người; bình quân 4,3 triệu đồng (giảm 25,4% so với thưởng Tết nguyên đán năm 2020 ), thấp nhất chỉ 200 nghìn đồng/người;

Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng cao nhất là 106 triệu đồng/người; bình quân 4,4 triệu đồng/người (giảm 25,4% so với thưởng Tết nguyên đán năm 2020), thấp nhất chỉ 100 nghìn đồng/người.

