Tuấn ‘khỉ’ nổ súng AK chống trả và bị bắn hạ ở cự ly 3m

Nghi phạm Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ") - Ảnh: Công an cung cấp

Rạng sáng 14-2, nguồn tin Tuổi Trẻ Online xác nhận Lê Quốc Tuấn (còn gọi Tuấn "khỉ", 33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) - nghi phạm dùng súng AK bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi - đã bị tiêu diệt.

Theo nguồn tin, những ngày qua, các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an TP.HCM cùng cơ quan chức năng liên quan, khẩn trương tổ chức các biện pháp nghiệp vụ truy bắt nghi phạm đặc biệt nguy hiểm Tuấn "khỉ".

Đến ngày 13-2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định chính xác Tuấn "khỉ" đang lẩn trốn trong một căn nhà thuộc khu vực giáp ranh xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Căn nhà mà Tuấn "khỉ" đang trốn nằm trong một khu đất rộng nhiều hecta, có nhiều nhà người dân sinh sống. Trong kế hoạch vây bắt Tuấn "khỉ", cơ quan chức năng bí mật lên phương án đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cảnh sát phong tỏa khu vực quanh căn nhà nơi bắn hạ Tuấn khỉ - Ảnh: ĐAN THUẦN

Tối 13-2, lực lượng Công an TP.HCM lên phương án tiếp cận căn nhà, vây bắt Tuấn "khỉ". Do xác định Tuấn "khỉ" vẫn đang cầm khẩu súng AK báng xếp (trong nhà chỉ có một mình Tuấn "khỉ") nên kế hoạch vây bắt hết sức cẩn trọng.

Khoảng 22h50 khuya 13-2, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm với áo giáp chống đạn, súng trong tay, áp sát căn nhà ở cự ly gần. Bên ngoài, nhiều lực lượng khác cũng bao vây nhiều lớp.

Trong đêm, một tiếng súng AK bỗng vang lên từ trong căn nhà. Ngay lập tức, một loạt đạn bắn trả và hạ mục tiêu - Tuấn "khỉ".

Lực lượng công an kiểm tra an toàn tuyệt đối và xác định Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt.

Sau khi xác định Tuấn "khỉ" đã bị tiêu diệt trong căn nhà, lực lượng công an tiếp cận hiện trường. Mở đèn kiểm tra, cạnh thi thể Tuấn "khỉ" là khẩu súng AK báng xếp còn rất nhiều đạn.

Bước đầu xác định, Tuấn "khỉ" có nổ một phát súng AK báng xếp chống trả. Đồng thời khoảng cách mà cảnh sát đặc nhiệm tiếp cận và bắn hạ Tuấn "khỉ" ở cự ly rất gần khoảng 3m...

Rất đông người dân theo dõi gần hiện trường Tuấn khỉ bị bắn hạ tối 13-2- Ảnh: TTO

* Theo thông tin Tuổi Trẻ Online nắm được, thời điểm gây án, Lê Quốc Tuấn (cấp bậc thượng úy), công tác tại Đội cảnh sát thi hành án hình sự - hỗ trợ tư pháp - nhà tạm giữ Công an quận 11.

Bước đầu xác định Lê Quốc Tuấn nổ súng AK tại hai nơi khác nhau ở huyện Củ Chi, làm 5 người tử vong và 3 người bị thương.

Những người tử vong gồm: Vương Ngọc Hưng (30 tuổi), Lê Tấn Long (46 tuổi), Lê Thành Trung (28 tuổi, cùng ngụ huyện Củ Chi), Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có 3 tiền án) và Vũ Chí Tâm (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức).

3 người bị thương gồm: Trần Văn Thạnh (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) bị thương nặng cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh hình, anh Lê Văn Hiếu (38 tuổi) và anh Lê Thanh Tùng (48 tuổi, cả hai bị thương nhẹ).

* Theo nội dung vụ án, lúc 14h30 ngày 29-1, do mâu thuẫn trong lúc đánh bạc (lắc tài xỉu) tại vườn nhãn cạnh nhà số 28B đường 121 thuộc ấp 5 (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), Tuấn về nhà mang súng AK báng xếp quay lại sòng bạc bắn nhiều phát làm 4 người chết tại chỗ (Hưng, Long, Trung, Tùng) và một người bị thương nặng (Thạnh).

Sau khi gây án, Tuấn lấy xe SH của Long tẩu thoát. Khoảng 15h ngày 29-1, khi đến ấp Thạnh An (xã Trung An, huyện Củ Chi), Tuấn bỏ lại xe SH để chiếm đoạt xe Nouvo của bà Võ Thị Bích Vân tẩu thoát.

Nhận định Tuấn khỉ lẩn trốn ở Củ Chi nên lực lượng công an luôn túc trực 24/24 nhiều ngày qua - Ảnh: TTO

Đến khoảng 0h10 ngày 30-1, anh Lê Văn Hiếu lái ôtô chở anh Lê Thanh Tùng lưu thông trên đường tỉnh lộ 15. Khi đến địa phận ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông (đoạn gần cầu Bến Nẩy) thì bị Tuấn bắn vào xe làm bể kính chắn gió và kính bên hông, anh Hiếu và Tùng bị thương nhẹ.

Tiếp theo đó, đến 0h15 ngày 30-1, Tuấn dùng súng AK bắn chết anh Vũ Chí Tâm với bảy vết đạn khi anh Tâm đang chạy xe trên đường tỉnh lộ 15 (gần cầu Bến Nẩy) và cướp xe Wave của anh Tâm…

Ngày 30-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội "giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Quá trình điều tra được biết Tuấn sử dụng súng AK bắn chết người và cướp được số tiền khoảng 1 tỉ đồng. Số tiền này Tuấn đưa cho Phạm Thanh Tâm (còn gọi Tý Bà Dòm, 33 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh, ngụ ở huyện Củ Chi) cất giữ và Tâm bỏ trốn.

Ngày 1-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã Phạm Thanh Tâm về tội "chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có". Đến 3-2, Tâm đã ra đầu thú.

Ngoài ra, có người phát hiện Lê Quốc Minh (còn gọi Si Đa, 27 tuổi, ngụ Củ Chi, em họ Tuấn "khỉ") có mặt cùng thời điểm Tuấn mang súng AK đến sòng bạc gây án. Sau đó Minh đã đến cơ quan công an trình diện để phục vụ điều tra.

