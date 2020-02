Tuấn ‘khỉ’ bị tiêu diệt khuya hôm qua

Khoảng 14h30 ngày 29/1, do mâu thuẫn trong lúc đánh bạc tại vườn nhãn cạnh nhà số 28B trên đường số 212 (thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), Lê Quốc Tuấn về nhà mang súng AK đến bắn nhiều phát làm 4 người chết tại hiện trường và một người bị thương nặng. Sau khi gây án, Tuấn lấy xe SH của một nạn nhân tẩu thoát. Khi đến địa bàn ấp Thạnh An (xã Trung An), Tuấn bỏ lại xe SH để chiếm đoạt xe Nouvo màu đỏ đen biển số 59Y2-301.98 của chị V.T.B.V. tẩu thoát. Khoảng 0h10 30/1, anh L.V.H. (38 tuổi) chạy ô tô Chevrolet Cruze chở anh L.Th.T. (48 tuổi) trên Tỉnh lộ 15 đến địa phận ấp Phú Thuận (xã Phú Hòa Đông), đoạn gần cầu Bến Nẩy thì bị Tuấn dùng súng bắn vào xe làm bể kính chắn gió phía trước và kính hông, anh H. và anh T. bị thương nhẹ. Tiếp sau đó, khoảng 0h15, Tuấn dùng súng AK bắn chết anh Vũ Chí Tâm (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) với 7 vết đạn khi anh Tâm đang chạy trên Tỉnh lộ 15 và cướp xe Wave màu xanh biển số 59X2-595.12 của anh Tâm bỏ trốn.