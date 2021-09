Từ chiếc bầu lọc gió, truy tìm lái xe gây tai nạn giao thông

Liên quan đến vụ án trên, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linhđã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khắc Tuyền (SN 1986, ở khu dân cư Tân Tiến, phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh) về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào lúc 0h45 ngày 25/8, tại km38+600 quốc lộ 18, thuộc địa phận khu dân cư Lôi Động, phường Cộng Hòa (TP Chí Linh) giữa xe máy BKS 34C1-393.58 do anh Phạm Văn N. (SN 2000, ở khu dân cư Cầu Dòng, phường Cộng Hòa) điều khiển đi theo hướng Sao Đỏ - Quảng Ninh với một xe ôtô. Sau va chạm, nạn nhân N. đã tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, ngay trong đêm, Đội Điều tra Tổng hợp Công an TP Chí Linh phối hợp với Viện KSND TP Chí Linh, Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc.

Cùng với việc tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, một tổ công tác đã tiến hành rà soát theo dấu vết nóng và hành trình của chiếc xe ôtô gây tai nạn bỏ chạy… Thời điểm vụ tai nạn thương tâm xảy ra, trời mưa lớn nên việc thu thập dấu vết của Công an TP Chí Linh gặp rất nhiều khó khăn.

Đối tượng Tuyền và hiện trường vụ tai nạn.



Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, tổ công tác đã thu giữ được bộ phận lọc gió của chiếc xe ôtô, nghi vấn là chiếc xe gây tai nạn giao thông nghiêm trọng… Nhận định đây là manh mối quan trọng để làm rõ vụ tai nạn giao thông, các chiến sĩ Đội Điều tra Tổng hợp Công an TP Chí Linh đã không quản vất vả tìm gặp những thợ lành nghề; các hãng xe ôtô để xác định bộ phận lọc gió trên là của chiếc xe ôtô nào. Qua sàng lọc và với sự giúp đỡ của những người thợ lành nghề, các trinh sát nhận định bộ phận lọc gió thu giữ tại hiện trường vụ tai nạn là của xe tải có mui, loại THACO, màu sơn xanh, tải trọng 4,9 tấn.

Từ thông tin trên, Công an TP Chí Linh đã chia làm nhiều mũi; phối hợp các chốt kiểm soát dịch COVID-19 cấp tỉnh rà soát qua camera và các tài liệu khác để tìm chiếc xe có đặc điểm như trên ra vào chốt trong khung giờ xảy ra tai nạn; rà soát camera của cơ quan, đơn vị, nhà dân dọc các quốc lộ 18, 37, một số trục đường chính khác. Cùng với đó, Công an thành phố cũng phối hợp với Công an các xã, phường rà soát chiếc xe ôtô có đặc điểm giống như chiếc xe trên.

Quá trình rà soát, Công an TP Chí Linh đã xác định được biển kiểm soát của chiếc xe gây tai nạn là 89C-089.47. Song lúc này, một khó khăn khác lại nảy sinh, đó là chiếc xe trên đã bán qua rất nhiều người, nên việc rà soát ai là người sở hữu lại tốn thêm công sức. Tổ công tác đã có mặt ở nhiều nơi, trong tỉnh, ngoài tỉnh như Hưng Yên, TP Hà Nội; gặp gỡ các chủ phương tiện.

Sau hoảng 21h rà soát, các trinh sát đã xác định người điều khiển chiếc xe gây tai nạn trên là Nguyễn Khắc Tuyền, song vào thời điểm các trinh sát có mặt, Tuyền không có ở nhà. Sau khi gặp gỡ người thân trong gia đình Tuyền, các trinh sát đã động viên Tuyền đến cơ quan Công an đầu thú, sau 21 giờ gây ra vụ tai nạn.

Quá trình đấu tranh, Tuyền khai nhận: Khoảng 0h45 ngày 25/8, sau khi đóng hoa quả lên xe, Tuyền lái xe còn vợ ngồi ở ghế phụ để mang hàng đến TP Hải Dương bán. Khi Tuyền điều khiển phương xe đến km38+600 quốc lộ 18, trong lúc chuyển hướng sang đường Yết Kiêu, xe ôtô do Tuyền điều khiển đã đâm vào xe máy của anh N, khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Tuyền vô cùng lo sợ. Để che đậy dấu vết, Tuyền đã đi thay thế phụ tùng, sơn sửa lại xe…Nhưng dù tinh vi đến mấy, hành vi của đối tượng cũng đã bị phát hiện. Cùng với những chứng cứ thu thập được, các vết máu và dịch của nạn nhân vẫn còn lưu giữ ở xe là bằng chứng tố cáo hành vi phạm tội của Tuyền.

