Truy bắt nghi phạm dùng súng tự chế bắn người trọng thương

Nghi phạm Nguyễn Văn Giang (Ảnh: CA Bắc Giang).

Trước đó, vào khoảng 19h30 tối 18/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) tiếp nhận tin báo tại nhà bà M. (huyện Lục Nam) xảy ra vụ nổ súng khiến một người bị trọng thương.

Vào thời điểm trên, anh V.V.D (SN 1976 huyện Lục Nam) đến nhà bà My chơi, ngồi uống nước nói chuyện với gia đình bà My, trong đó có chị N. (SN 1978, con gái bà My). Lúc này, Giang (chồng cũ của chị N.) đến nhà mẹ vợ cũ thì thấy anh D. đang ở đây nên nổi lòng ghen tuông. Ngay sau đó, Giang đã dùng súng tự chế bắn vào ngực anh D.

Hậu quả, anh D. bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sau khi gây án, Giang đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

...

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh, làm rõ vụ việc và truy bắt đối tượng.

Để phục vụ công tác điều tra, truy bắt đối tượng, Công an tỉnh Bắc Giang thông báo, người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, khi phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng, cần thông báo ngay cho Cơ quan Công an gần nhất để phối hợp bắt giữ.

Mọi thông tin tố giác tội phạm liên quan đến vụ án đề nghị người dân cung cấp trực tiếp cho thiếu tá Nguyễn Tiến Hiển, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) (ĐT: 0913.868.345).

Tác giả: Tố Vân

Nguồn tin: baophapluat.vn