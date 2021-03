Trùm giang hồ cầm đầu vụ đốt nhà đội trưởng CSHS

Tối 26/3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng chủ mưu trong vụ án đốt nhà Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt.

Vào 18h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Trần Công Xuân (tức 9 Xuân, 52 tuổi, ngụ khu vực Thới Thạch 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt).

Xuân là đối tượng chủ mưu trong vụ việc đốt nhà Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt.

Công an Cần Thơ bắt giữ Trần Công Xuân.

...

Cũng liên quan đến vụ án này, ngày 25/3, một cán bộ thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ xác nhận có vụ việc một thanh niên bị triệu tập lên cơ quan công an thành phố, nhưng lúc đang làm việc thì xin đi vệ sinh rồi bất ngờ tự lấy dao đâm vào ngực mình, phải nhập viện điều trị.

"Tuy nhiên vết thương của người này nhẹ, hiện sức khỏe đã ổn định và tiếp tục điều trị. Thanh niên này được triệu tập do tình nghi có liên quan đến vụ đốt nhà cán bộ cảnh sát hình sự quận Thốt Nốt" - cán bộ này cho hay.

Trước đó, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam bắt tạm giam Hồ Thanh Hải (33 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt).

Liên quan đến vụ án, công an xác định còn có một nghi can khác là Nguyễn Quốc Tài (21 tuổi) và hiện người này đang chấp hành án trong một vụ án cố ý gây thương tích khác.

Tác giả: Thu Thảo (Tổng hợp)

Nguồn tin: datviet.trithuccuocsong.vn