Trưa 15-10, đã tìm thấy 1 thi thể tại nơi sạt lở trạm 67

Nguồn tin này cũng cho biết khả năng trong ngôi nhà của trạm còn thi thể các nạn nhân khác. Tuổi Trẻ đang tiếp tục cập nhật.

Trước đó, sáng 15-10, Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cho biết lực lượng chức năng đang đẩy nhanh tiến độ để tiếp cận Rào Trăng 3 và tìm kiếm 13 người đang mất tích.

Tại cuộc họp ứng phó với bão số 7 và mưa lũ tại miền Trung diễn ra sáng 15-10, Đại tá Dũng cho hay việc tìm kiếm cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 thực hiện theo phương châm chỉ đạo với quyết tâm nhất, khẩn trương nhất với tiến độ nhanh nhất và huy động phương tiện tốt nhất.

Phương án tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở khu vực trên đang được triển khai theo 3 hướng: trên không, thủy nội địa và trên đất liền.

"Về không quân, chúng tôi đã huy động 3 trực thăng vừa trinh sát để phối hợp với lực lượng mặt đất để tổ chức san gạt các điểm sạt lở để giải phóng mặt đường vào hiện trường để cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, lực lượng không quân còn thả hàng cứu trợ vào hiện trường khu vực các nạn nhân gặp nạn.

Ngày 14-10, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được Trạm kiểm lâm số 67 và tổ chức tìm kiếm cứu nạn, đến giờ phút này chưa có kết quả, mặc dù chúng tôi đã huy động lực lượng và phương tiện tốt nhất" - Đại tá Nguyễn Xuân Dũng thông tin

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, hiện lực lượng tiếp tục san gạt đường để vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

Kết quả công tác tìm kiếm cứu nạn, hết ngày 14-10, lực lượng đã đưa được 24 người ra ngoài an toàn, trong đó có 5 người bị thương và 1 thi thể tìm thấy ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

"Ngoài ra, lực lượng đã liên lạc được với nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 có 14 người mất liên lạc từ ngày 12-10.

Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Uỷ ban Quốc gia về Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nói về công tác tìm kiếm cứu nạn ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 - Video: CHÍ TUỆ

Ngày 14-10, lực lượng đã liên lạc được với 14 người ở thủy điện Rào Trăng 4, tất cả đều an toàn. Hiện chúng tôi đã huy động khoảng 1.000 người, khoảng 200 phương tiện các loại, đang đẩy nhanh tiến độ chạy đua với thời gian để tiếp cận Rào Trăng 3 và tìm kiếm 13 người mất tích của lực lượng cứu hộ. Hi vọng trong thời gian ngắn nhất, chúng ta sẽ tìm thấy những người đang mất tích" - Đại tá Nguyễn Xuân Dũng nói thêm

Ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện thời tiết ở huyện Phong Điền hiện không mưa, thời tiết ổn định, trong ngày có thể có mưa nhưng nhỏ dưới 5mm. Dự báo từ tối nay, mưa có thể quay trở lại.

"Hiện Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang phối hợp cùng đài Khí tượng thủy văn Thừa Thiên Huế dự báo từng giờ để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn" - ông Khiêm nói.

Tăng cường lực lượng công binh trong đêm tìm kiếm nạn nhân trạm kiểm lâm 67

4h sáng nay 15-10, Quân khu 4 tăng cường lực lượng công binh từ Nghệ An vào hiện trường tham gia công tác cứu nạn.

Hành quân trong đêm, balô các chiến sĩ công binh có xẻng chuyên dụng hỗ trợ cho công tác tìm kiếm. - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Cuộc tìm kiếm đang chạy đua với thời tiết, khi khu vực Phong Xuân (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) sáng nay có mưa trở lại. Tuyến tỉnh lộ 11B vẫn đông xe cứu nạn, xe cấp cứu, xe bọc thép... đợi lệnh vào núi.

Trước đó, ban chỉ huy tiền phương quyết định đẩy nhanh công tác cứu nạn, huy động gần 1.000 chiến sĩ công binh tinh nhuệ có kinh nghiệm đào đường, cứu nạn, cùng các phương tiện máy móc hiện đại. Chó nghiệp vụ, hệ thống truyền hình ảnh trực tiếp về ban chỉ huy, trực thăng... cũng đã được tăng cường.

Công binh Quân khu 4 từ Nghệ An vào tăng cường cho công tác cứu nạn trạm kiểm lâm 67 rạng sáng 15-10 - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

