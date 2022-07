Trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà bị 'nhân viên' sân Lạch Tray tóm cổ, nhổ nước bọt vào mặt

Trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà điều khiển trận Hải Phòng - Topenland Bình Định tối 19-7 trên sân Lạch Tray - Ảnh: MINH ĐỨC

Vào lúc 18h ngày 19-7, trận đấu giữa CLB Hải Phòng - Topenland Bình Định trong khuôn khổ vòng 8 V-League 2022 đã diễn ra trên sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng.

Trọng tài chính điều khiển trận đấu là ông Hoàng Ngọc Hà. Ông Hà là trọng tài FIFA của Việt Nam, 2 năm liên tiếp đạt danh hiệu Còi vàng. Các trợ lý là các ông: Trương Đức Chiến, Trần Mạnh Lân; trọng tài thứ 4 là ông Nguyễn Trung Kiên. Giám sát trọng tài là ông Lương Thế Tài. Giám sát trận đấu là ông Trần Quốc Dũng.

Kết thúc 90 phút thi đấu, CLB Hải Phòng giành chiến thắng 3-1 trước đội khách Topenland Bình Định.

Dù vậy, ngay sau khi trọng tài vừa thổi còi kết thúc trận đấu và đi về phía bàn trọng tài để hoàn tất thủ tục thì sự cố xảy ra. Theo báo cáo của trọng tài Hoàng Ngọc Hà: "Sau khi kết thúc trận đấu, tôi đang đứng ký và kiểm tra sổ kỷ luật thì có 1 người tên là Dũng (nhân viên CLB Hải Phòng) đi gần lại phía tôi và có hành động tóm cổ, nhổ nước bọt vào mặt tôi.

Hành động này rất thiếu văn hóa, gây phản cảm trước sự chứng kiến của rất nhiều người như: giám sát trận đấu, khán giả, tổ trọng tài... Vậy tôi làm đơn này kiến nghị đến ban tổ chức giải để xem xét, có hình thức kỷ luật thích đáng và quan trọng để đảm bảo an toàn tới tổ trọng tài và các thành viên ban tổ chức giải".

Báo cáo riêng của giám sát trận đấu Trần Quốc Dũng gửi đến ban tổ chức giải cũng khẳng định nội dung báo cáo của ông Hoàng Ngọc Hà là chính xác.

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà bị một người mặc áo đỏ đến tóm cổ, nhổ nước bọt sau trận đấu trên sân Lạch Tray - Video: MINH ĐỨC

Ông Dũng cho biết: "Lúc này có một nhân viên sân Lạch Tray tên là Dũng đi đến và có hành động nhổ nước bọt và những lời lẽ thiếu văn hóa đối với trọng tài chính. Hành động của nhân viên này là rất phản cảm, vô văn hóa.

Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ trên sân Lạch Tray không có mặt tại thời điểm đó. Tôi là người trực tiếp chứng kiến hành vi phản cảm này của nhân viên sân Lạch Tray. Kính đề nghị ban tổ chức giải có hành vi kỷ luật thích đáng với nhân viên này, cũng như cần lưu ý lại công tác an ninh an toàn trước, trong và sau trận đấu của các lực lượng làm nhiệm vụ trên sân Lạch Tray".

Clip của truyền thông ghi lại cũng cho thấy người mặc áo đỏ không đeo thẻ đã có hành vi chạy đến gây hấn, chửi tục và tóm cổ trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà.

Dù vậy, trao đổi với Tuổi Trẻ Online sau trận đấu, ông Văn Trần Hoàn - chủ tịch CLB Hải Phòng - cho biết người mặc áo đỏ này không phải nhân viên của CLB bóng đá Hải Phòng và sân Lạch Tray.

Ban tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (Công ty VPF) đã nắm được thông tin sự việc và chắc chắn sẽ có kiến nghị xử lý kỷ luật thích đáng đối với sự việc xảy ra trên sân Lạch Tray tối 19-7.

Tác giả: KHƯƠNG XUÂN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ