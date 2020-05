Trốn gia đình đi 'đập đá' với bạn trai, cô gái mếu máo xin công an bỏ qua

Cô gái mếu máo xin công an bỏ qua. Ảnh: Báo Giao Thông

Khoảng 0h ngày 13/5, lực lượng tuần tra, kiểm soát hỗn hợp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội hay gọi là Lực lượng 363 - Công an quận 12, TP HCM đã tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Theo đó, lực lượng 363 phát hiện 2 thanh niên không đội mũ, có biểu hiện nghi vấn trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 nên tăng ga áp sát, yêu cầu 2 thanh niên tấp vào lề đường để kiểm tra hành chính.

Sau đó, tổ công tác đưa cả 2 về trụ sở. Tại đây, tổ công tác tiến hành cho cả 2 test ma túy, kết quả cho âm tính với chất kích thích nên bàn giao cho công an phường xử lý.

Tiếp đó, trên đường Tô Ký, lực lượng chức năng phát hiện 1 cô gái ôm túi xách tháo chạy, phía sau là một người đàn ông nên áp sát, tiếp cận. Qua làm việc, cả hai cho biết là vợ chồng sắp cưới, do mâu thuẫn nên người vợ giận bỏ chạy về, người chồng đuổi theo nên tổ công tác đã nhắc nhở.

Đến 2h sáng 13/5, lực lượng Công an phát hiện đôi nam nữ đi xe máy có nhiều biểu hiện khả nghi lưu thông trên đường Lê Văn Khương, phường Thới An nên áp sát, kiểm tra hành chính. Tại đây, thanh niên này thừa nhận vừa chơi ma túy, trên đường về nhà thì bị Công an phát hiện. Cô gái khai tên Tr. (SN 1995, ngụ quận 12) đi cùng tỏ ra hoảng sợ, mếu máo nài nỉ Công an bỏ qua.

Cô gái này cho biết đã trốn gia đình đi “ăn tối” với bạn trai chứ không chơi ma túy. Sợ về phường gia đình biết chuyện sẽ la mắng, tuy nhiên, công an đã yêu cầu cả 2 lên xe đưa về trụ sở làm việc.

Làm việc với Công an phường Thới An, thanh niên cho biết không cần test ma túy, anh thừa nhận đã chơi ma túy đá trước đó. Tổ công tác đã bàn giao 2 đối tượng cho Công an phường Thới An tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Được biết, từ ngày 15/5 đến hết 14/6, lực lượng CSGT trên cả nước sẽ đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm giao thông, nhằm nâng cao nhận thức trong việc chấp hành các quy định khi chạy xe trên đường. CSGT sẽ được phép dừng xe để kiểm soát giấy tờ của người và phương tiện mà không cần có lỗi ban đầu.

