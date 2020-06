Triệu Quân Sự vượt ngục ra sao và chơi game gì khi bị bắt?

Triệu Quân Sự cười “vô tư” khi bị lực lượng chức năng áp giải đưa về Quân khu 5 - Ảnh: L.TRUNG

Sau gần nửa tháng trốn khỏi trại giam T10 - Quân khu 5 (Quảng Ngãi) và ẩn náu ở nhiều nơi, cuối cùng Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đã bị lực lượng công an tỉnh Quảng Nam tóm gọn khi đang mải mê chơi game ở một quán Internet tối 18-6.

Theo báo cáo nhanh của Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam, lúc 15h ngày 3-6, khi đang phục vụ tại bếp ăn dành cho phạm nhân, lợi dụng cán bộ quản lý không để ý, không có người trực gác, Sự dùng đoạn gỗ có nhánh quay ngược lại móc vào dây kẽm gai trên tường rào để trèo lên bờ tường ximăng, trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước nhảy xuống đất, chạy vào rừng.

Trên đường chạy trốn thuộc địa phận xã Bình Nguyên (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), Sự trộm một áo thun, quần, một điện thoại và xe máy nhãn hiệu Sirius, chạy trốn trên quốc lộ hướng ra Bắc.

Đến khoảng 1h ngày 4-6, Sự đến TP Tam Kỳ, bán điện thoại đã trộm cắp trước đó với giá 700.000 đồng. Chiều cùng ngày, Sự đến gần đèo Hải Vân (TP Đà Nẵng) thì bị lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe nhưng không chấp hành. Bị truy đuổi, Sự vứt xe rồi chạy lên núi ẩn nấp, sau đó đi dọc xuống biển vào quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Theo thượng tá Huỳnh Tấn Mười - phó trưởng Công an TP Tam Kỳ - tổng cộng đến thời điểm bị bắt, Sự trộm cắp gồm 1 xe máy, 3 điện thoại và hơn 6 triệu đồng.

Cũng theo thượng tá Mười, Sự là người nghiện game và có kinh nghiệm nên trong quá trình bỏ trốn không liên lạc, không nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, người thân vì sợ bị lộ. Nắm được điểm này, lực lượng công an cũng đã tung trinh sát theo dõi các quán Internet, tụ điểm Sự có khả năng dễ ẩn nấp.

Một nữ nhân viên tại tiệm Internet H.T (TP Tam Kỳ, nơi Sự bị bắt tối 18-6) cho biết vài ngày nay, Sự tới đây không chỉ chơi game mà còn lên mạng xem tin tức. Thấy điệu bộ của người này rất khả nghi nên mọi người đã báo cho công an. Anh C. (nhân viên tại tiệm) kể lại rằng khi công an ập vào bắt, Sự đang ngồi chơi game tại máy tính số 55 của tiệm, trên màn hình máy tính còn để lại ván game mà Sự chơi giữa chừng.

"Trước đó, Sự đến tiệm và lập tài khoản DUCMINH để chơi game và gọi đồ ăn, nước uống trong quán. Tôi không biết tên game vì cả tiệm không ai chơi game này, chỉ có mình Sự chơi", anh C. kể.

Đến trưa 19-6, sau khi hoàn thành các thủ tục, Công an TP Tam Kỳ phối hợp với lực lượng quân sự của Quân khu 5 đã bàn giao Triệu Quân Sự cho Phòng điều tra hình sự Quân khu 5 để tiếp tục điều tra, xử lý.

Sáng 19-6, ông Lê Trí Thanh - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - đã thưởng nóng cho lực lượng công an, quân sự sau vụ việc bắt được Triệu Quân Sự.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Thanh cho biết trong buổi thưởng nóng ông cũng có tuyên dương tinh thần tố giác tội phạm của người dân; còn việc khen thưởng cho họ là chắc chắn có và tỉnh sẽ giao cho chính quyền, Công an TP Tam Kỳ thực hiện nhưng không công bố để giữ an toàn cho người dân theo quy định.

Tác giả: HỮU KHÁ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ