Trai tân sánh đôi cùng mẹ đơn thân hơn 8 tuổi, nhan sắc nàng thơ gây ngỡ ngàng với dáng đứng tinh tế

Câu chuyện các cặp đôi hơn nhau 5 – 7 tuổi không còn quá xa lạ với nhiều người. Thế nhưng mới đây, một cặp đôi dù chênh lệch nhau khá nhiều tuổi nhưng nhìn vào ít ai có thể nhận ra. Đặc biệt, hành động tinh tế của cô gái cũng nhận được những lời khen ngợi không ngợt của cư dân mạng.

Đoạn clip về cặp đôi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo đó, một đoạn clip về hình ảnh của một cặp đôi sánh vai bên nhau được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Theo đoạn clip, chàng trai đứng cạnh cô gái và những người thân của mình. Thoạt nhìn, ít ai có thể tin rằng chàng trai và cô gái chênh lệch nhau 8 tuổi vì cô gái quá trẻ trung và xinh đẹp.

Hình ảnh cho thấy, đàng trai điển trai, ưa nhìn, đàng gái thì không hề kém cạnh với nhan sắc "vượt thời gian", trẻ trung xinh đẹp.

Theo người chia sẻ clip và tài khoản của cô gái cũng đã lên tiếng, chàng trai sinh năm 1998 còn nàng là mẹ đơn thân sinh năm 1990.

Nhiều netizen cho rằng, cô gái có vẻ cao hơn chàng trai nhưng đã cố tình tạo dáng đứng tinh tế để "nhường" chiều cao cho bạn trai mình.

“1998-1990 chúc cho những tình cảm chân thành đều có cái kết đẹp”, “Mẹ đơn thân 90 bị trai tân 98 lừa một vố nặng quá”, cô gái có những chia sẻ hài hước, vui vẻ.

Ngoài nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp, cô gái cũng sở hữu chiều cao vô cùng ấn tượng. Nhiều cư dân mạng cho rằng cô gái cao hơn chàng trai nhưng đã tinh tế đứng nghiêng vừa dịu dàng, vừa giúp bạn trai có “cơ hội” cao hơn mình khi chụp ảnh.

Chỉ một dáng đứng cũng khiến netizen hết lời khen ngợi trước sự tinh tế của mẹ đơn thân xinh đẹp.

Hiện những hình ảnh, clip về cặp đôi này vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Mọi người đều chúc cho cặp đôi mãi hạnh phúc bên nhau.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn