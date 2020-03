Tottenham bị loại, Eric Dier trèo lên khán đài đánh cổ động viên

Tottenham đã phải ngậm ngùi nói lời chia tay FA Cup ngay trên sân nhà sau khi để thua Norwich City 2-3 ở loạt sút luân lưu may rủi (hai đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu).

Đây cũng là thất bại thứ tư liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Jose Morinho trên mọi đấu trường, trong đó có đến ba trận thua tại Tottenham Hotspur Stadium.

Đêm buồn của Tottenham càng trở nên tệ hại hơn khi chứng kiến hình ảnh Eric Dier đã hùng hổ trèo lên khán đài đánh nhau với một cổ động viên.

Theo giới truyền thông, cầu thủ người Anh này đã nổi nóng và có hành động như vậy vì cổ động viên này xúc phạm đến thành viên của gianh đình anh.

Tác giả: Phương Trang

Nguồn tin: VietNamPlus