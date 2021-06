Tới phòng trọ của gái xinh phun khử khuẩn, nhân viên choáng váng khi thấy rác 'ngập lụt' bên trong

Trên mạng xã hội xuất hiện không ít trường hợp trai xinh, gái đẹp ăn với rác, ngủ với rác. Tối 18/6 vừa qua, mạng xã hội lại tiếp tục dậy sóng trước một trường hợp khác ở Hoàng Mai 3, Việt Yên, Bắc Giang.

Theo đó, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đội phun khử khuẩn đã tới một dãy trọ trên địa bàn thành phố để phun khử khuẩn. Trong quá trình làm việc, họ vô tình phát hiện ra một căn phòng ngập ngụa rác, nhưng điều sốc hơn là chủ nhân căn phòng này lại là một hotgirl.

Your browser does not support the video tag.

Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, các nhân viên cũng không giấu nổi sự kinh hãi của mình mà phải thốt lên: “Trời ơi, đi ra ngoài đi”. Thậm chí, một người khác cũng phải than trời, kêu đất: “Ối giời ơi”.

Đoạn video được ghi lại cho thấy, căn phòng chưa đầy 20m2 bị “nhấn chìm” bởi rác thải. Rác trải dài từ trong ra ngoài, từ nhà vệ sinh tới gian nấu ăn tới nỗi không có chỗ mà đặt chân.

Tấm mùng ngủ dậy cũng chẳng được xếp gọn gàng, trên giường cũng đầy rác từ chai lọ cho tới giấy loại, túi nilong. Chắc hẳn cô gái này đã “mất công tích trữ” số rác này trong thời gian rất dài.

Căn phòng ngập rác của hotgirl tại Bắc Giang.

...



Sự việc sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Khi nhìn căn phòng nhỏ, ai cũng tò mò không hiểu cô gái này sống kiểu gì khi miền Bắc đang bước vào đỉnh điểm của đợt nắng nóng năm nay. Trong khi đó, số khác lại không ngừng chỉ trích cô gái vì ăn ở quá bẩn thỉu.

Một số người bình luận:

“Phải con gái ở cái phòng này không phải trời. Nhìn mà muốn xỉu tại chỗ luôn”,

“Phòng ngang cái ổ chuột, rồi không biết cô ta ăn ngủ như thế nào trong phòng này”,

“Không hiểu người hay cái gì mà sống trong cái phòng như vậy?”

Tác giả: Trần Xuân

Nguồn tin: saostar.vn