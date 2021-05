Tòa nhà chọc trời ở Trung Quốc rung lắc dù không động đất, hàng trăm người hoảng sợ bỏ chạy

Your browser does not support the video tag.

SEG Plaza cao gần 300 mét ở Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc, rung lắc bất thường vào khoảng 13h ngày 18/5 khiến mọi người hoảng loạn sơ tán. Nhiều video quay lại sự việc cho thấy tòa nhà chọc trời rung chuyển khi hàng trăm người sợ hãi bỏ chạy ra ngoài,

Theo báo chí địa phương, tòa nhà đã đóng cửa vào lúc 14h40.

Được hoàn thành vào năm 2000, tòa tháp là nơi có nhiều cửa hàng điện tử lớn cũng như nhiều văn phòng khác nhau ở trung tâm của một trong những thành phố phát triển nhanh nhất Trung Quốc.

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp thành phố Thâm Quyến đang điều tra điều nguyên nhân khiến tòa nhà này rung lắc.

“Sau khi kiểm tra và phân tích dữ liệu của các trạm giám sát động đất khác nhau trên toàn thành phố, không có trận động đất nào xảy ra ở Thâm Quyến ngày hôm nay", tuyên bố của cơ quan này cho hay.

Cũng theo cơ quan trên, mọi người trong tòa nhà được sơ tán an toàn và cũng không có thêm chuyển động bất thường nào của tòa nhà này sau đó.

Các chuyên gia "không tìm thấy bất thường về an toàn trong cấu trúc chính và môi trường xung quanh của tòa nhà". Cấu trúc bên trong, bên ngoài tòa nhà dường như không bị hư hại.

Lu Jianxin, kỹ sư trưởng tại Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học Xây dựng Trung Quốc, nhận định tòa nhà có thể bị rung lắc do các tác động "cộng hưởng".

"Nếu không có động đất, hiện tượng tòa SEG Plaza rung lắc như vậy là khá bất thường. Đánh giá dựa trên những thông tin hiện có, tôi cho rằng đây có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên về tần số, tức là sự cộng hưởng", ông Lu nói.

Theo ông Lu, để xác định nguyên nhân chính xác gây rung lắc cần chờ các cuộc điều tra chính thức của giới chức năng.

Ngai Hok-yan, một kỹ sư về địa chất và kết cấu ở Hong Kong, cũng có nhận định tương tự.

Giới chuyên gia nói rằng, hiện tượng nhà cao tầng rung lắc rõ rệt trong điều kiện như vậy hiếm khi xảy ra.

SEG Plaza là tòa tháp cao thứ 18 ở Thâm Quyến, theo cơ sở dữ liệu của Hội đồng các tòa nhà cao và môi trường sống đô thị.

Chính quyền Trung Quốc năm ngoái đã cấm xây dựng các tòa nhà chọc trời cao hơn 500 mét, làm tăng thêm các hạn chế về chiều cao của tòa nhà đã được áp dụng ở một số thành phố như Bắc Kinh.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn