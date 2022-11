Tố cáo tiêu cực, cô giáo bị trưởng phòng giáo dục chửi “đồ tâm thần”

Sáng 9-11, UBND thị xã An Nhơn cho biết vẫn đang xem xét, giải quyết đơn của cô H.T.T.H - giáo viên Trường Mẫu giáo Nhơn Hạnh ở xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn - về việc tố cáo bà Trần Thị Ánh Tuyết, Hiệu phó (trường chưa có hiệu trưởng), chủ tài khoản và bà Lê Thị Thanh Hà, Tổ trưởng chuyên môn kiêm Chủ tịch Công đoàn nhà trường.

Trường Mẫu giáo Nhơn Hạnh, nơi giáo viên tố cáo lãnh đạo nhà trường có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực



Liên quan đến vụ việc trên, Thường trực Thị ủy An Nhơn cũng vừa có văn bản chỉ đạo UBND thị xã xem xét, giải quyết đơn của cô H.T.T.H tố cáo lãnh đạo Trường Mẫu giáo Nhơn Hạnh có dấu hiệu tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cấu kết với doanh nghiệp nhằm trục lợi.

Mập mờ trong việc mua sắm tài sản công

Phản ánh đến Báo Người Lao Động, cô H.T.T.H cho biết kết quả 2 lần giải quyết đơn cô tố cáo lãnh đạo Trường Mẫu giáo Nhơn Hạnh của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thị xã An Nhơn trong thời gian vừa qua là thiếu chính xác, chưa khách quan và không trung thực.

Cụ thể, phần lớn các vụ việc trong 11 nội dung cô H.T.T.H tố cáo đến cơ quan chức năng đều không được Phòng GD-ĐT thị xã An Nhơn giải quyết, làm rõ theo quy định. Điển hình như việc cô H. tố cáo bà Trần Thị Ánh Tuyết làm hồ sơ khống để rút ruột hàng chục triệu đồng tiền ngân sách từ công trình sửa chữa nhà để xe.

Theo cô H.T.T.H, năm 2018, trường có chi ngân sách làm nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Năm 2019, trường di dời nhà để xe qua vị trí khác ở gần đó để lấy đất làm bếp ăn. Việc nhà để xe được di chuyển, sửa chữa tại vị trí mới được tiến hành từ năm 2019, đến nay vẫn y như thế.

Tuy nhiên, tháng 7-2020, bà Tuyết lại làm tờ trình xin sửa chữa nhà để xe, nâng cấp vườn cổ tích và được duyệt với số tiền hơn 95,5 triệu đồng. Trong đó, kinh phí sửa chữa nhà để xe khoảng 50 triệu đồng và nâng cấp vườn cổ tích gần 45,5 triệu đồng.

Tượng trâu mục đồng thổi sáo được cơ sở kinh doanh báo giá chỉ 5,5 triệu đồng nhưng Trường Mẫu giáo Nhơn Hạnh chi hơn 21,6 triệu đồng để mua



Liên quan đến nội dung tố cáo bà Tuyết làm hồ sơ khống để rút ruột công trình sửa chữa nhà để xe, cô H. còn cung cấp các hình ảnh khẳng định nhà để xe hiện tại của trường được làm từ năm 2019, chứ không phải sau khi được UBND thị xã An Nhơn duyệt chủ trương cho sửa chữa vào cuối năm 2020.

Ngoài ra, cô H.T.T.H còn tố cáo nhà trường mua vật dụng để nâng cấp vườn cổ tích cao gấp 3 lần so với giá thực tế. Đơn cử như bộ tượng cô Tấm và giếng được lắp đặt trong vườn cổ tích có giá thực tế trên thị trường được bán công khai ở TP Quy Nhơn chỉ hơn 5 triệu đồng nhưng nhà trường đã chi hơn 16,7 triệu đồng để mua.

Tương tự, cũng trong năm 2020, Trường Mẫu giáo Nhơn Hạnh chi 19,6 triệu đồng mua 8 giá móc khăn và 11 kệ úp ly. Tuy nhiên, cô H.T.T.H khẳng định giá thực tế các mặt hàng này được bày bán công khai trên thị trường tại thị xã An Nhơn chỉ khoảng 8,5 triệu đồng.

Đến năm 2021, Trường Mẫu giáo Nhơn Hạnh tiếp tục mua 5 bộ tượng để đặt vào vườn cổ tích với tổng số tiền gần 99,5 triệu đồng. Theo cô H., sau khi tham khảo giá tượng tại nhiều nơi ở TP Quy Nhơn thì biết được việc nhà trường mua 5 bộ tượng này đắt gấp 3-4 lần so với thực tế.

Ngoài ra, tháng 10-2021, bà Lê Thị Thanh Hà được nhà trường chi 11,2 triệu đồng mua đồ dùng cho 11 lớp. Tuy nhiên, theo cô H.T.T.H, bà Lê Thị Thanh Hà chỉ mua khoảng hơn 7 triệu đồng nhưng kê khống lên 11,2 triệu đồng. Số tiền chênh lệch trên sau đó được chủ cửa hàng chuyển vào tài khoản cá nhân bà Hà…

Vườn cổ tích Trường Mẫu giáo Nhơn Hạnh trông khá hoang tàn dù đã chi hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách để mua sắm, nâng cấp



Người tố cáo bị chửi xéo "đồ tâm thần", dọa "cho nghỉ dạy"

Cùng với các nội dung đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng, cô H.T.T.H còn cung cấp các bằng chứng liên quan, như: hình ảnh, tin nhắn, clip, bảng báo giá từng loại mặt hàng… để chứng minh cho việc Trường Mẫu giáo Nhơn Hạnh chi tiền mua sắm với giá cao hơn nhiều so với thực tế.

...

Tuy nhiên, trong quá trình xử lý đơn, Phòng GD-ĐT thị xã An Nhơn lại phớt lờ việc xác minh những vấn đề liên quan để kết luận nội dung tố cáo đúng hay sai, mà chỉ đề cập đến các thủ tục mua sắm tài sản công và những chuyện không đúng trọng tâm. Chẳng những vậy, trong quá trình giải quyết đơn của cô H.T.T.H, ông Lâm Lăng Long - Trưởng Phòng GD-ĐT thị xã An Nhơn - đã có những lời nói miệt thị, xúc phạm nặng nề và hăm dọa cô giáo này.

Cụ thể, trong cuộc họp giải quyết những nội dung cô H.T.T.H phản ánh với sự tham gia của nhiều cán bộ, giáo viên trong Trường Mẫu giáo Nhơn Hạnh và Phòng GD-ĐT thị xã An Nhơn, ông Lâm Lăng Long đã chửi "xéo" cô H.T.T.H là "đồ tâm thần". "Giáo viên gì lạ kỳ vậy, sao dám tố cáo chuyện đó. Tôi hứa danh dự vụ này sẽ không để yên và sẽ không còn dạy trong Trường Mẫu giáo Nhơn Hạnh nữa. Ra quyết định là sẽ đi. Để coi thử giáo viên trường đó là ai", ông Long doạ.

Cũng tại cuộc họp trên, sau khi nghe bà Lê Thị Thanh Hà phản ánh về việc cô H.T.T.H thường xuyên ghi âm trong các cuộc họp tại trường, ông Long gay gắt: "Sao, cuộc họp này cô H. có ghi âm tôi không? Tôi hỏi cụ thể luôn á. Tôi là tôi đánh bài ngửa à. Trong cuộc họp đây có những cái cô muốn kiện tôi đi đâu thì kiện. Cùng lắm là tôi nghỉ trưởng phòng".

Kệ úp ly 3 tầng bằng inox trên thị trường chỉ bán với giá gần 300.000 đồng nhưng Trường Mẫu giáo Nhơn Hạnh mua với giá cao gấp đôi



Không chỉ vậy, trong cuộc họp kiểm điểm bà Trần Thị Ánh Tuyết mới đây tại Trường Mẫu giáo Nhơn Hạnh với sự tham gia của nhiều đại diện phòng, ban ở thị xã An Nhơn, ông Lâm Lăng Long còn "khuyên" các cô giáo không nên sợ ghi âm. "Nếu bị ghi âm thì không được thừa nhận, mặc dù đó là giọng nói của mình. Có ai nói gì thì mình bảo đó là đoạn ghi âm lắp ghép chớ không phải của mình, không nên thừa nhận. Tôi đã từng phát biểu trên đài truyền thanh của thị xã chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Bên đài họ nói thầy cứ nói đi, có gì em ghép chỗ này, xóa chỗ kia. Y như máy vi tính của mình vậy! Ông tổng thống Mỹ kia mà họ còn ghép được mặt vô người thằng bé chạy quanh hồ Gươm, nói gì chuyện cắt ghép ghi âm (?!)", ông Lăng nói.

Trưởng phòng giáo dục chửi "đồ tâm thần" nói gì?

Liên quan đến vụ việc trên, phóng viên đã đến Trường Mẫu giáo Nhơn Hạnh để liên hệ làm việc nhưng bà Trần Thị Ánh Tuyết từ chối với lý do bận đi công việc. Riêng Trưởng Phòng GD-ĐT thị xã An Nhơn Lâm Lăng Long, sau nhiều lần từ chối với lý do bận công tác, ông Long mới liên hệ với phóng viên khi có yêu cầu của lãnh đạo thị xã An Nhơn.

Giải thích về việc vì sao không làm rõ những nội dung cô H.T.T.H tố cáo lãnh đạo Trường Mẫu giáo Nhơn Hạnh có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực khi mua sắm tài sản công cao hơn nhiều so với giá thực tế trên thị trường, ông Long cho rằng cán bộ Phòng GD-ĐT thị xã An Nhơn không có "chuyên môn" để xác minh những vấn đề này nên không thể làm rõ được. Khi phóng viên hỏi nếu không có chuyên môn thì tại sao không phối hợp với các ngành chức năng để làm rõ mà vẫn thông báo kết luận đơn tố cáo, ông Long im lặng, không trả lời.

Về việc đoạn ghi âm chửi người tố cáo là "đồ tâm thần" và dọa sẽ "không để yên, cho nghỉ dạy" tại cuộc họp giải quyết đơn của cô H.T.T.H, ông Long thừa nhận chính ông đã có những phát ngôn như trên. Tuy nhiên, ông Long nói rằng ông chỉ chửi đổng chứ không phải chửi đích danh cô H.

Nhà để xe Trường Mẫu giáo Nhơn Hạnh được cho là sửa chữa, lắp ráp từ nhà để xe cũ vào năm 2019 nhưng năm 2020 trường vẫn làm hồ sơ xin sửa chữa để rút ruột ngân sách



"Hôm đó vì quá bức xúc, không kiềm chế được nên tôi đã có những phát ngôn thiếu chuẩn mực. Tôi thành thật xin lỗi và xin rút kinh nghiệm", ông Long trần tình.

Khi phóng viên hỏi: "Cuộc họp giải quyết vấn đề cô H. phản ánh, mà đến thời điểm hiện tại cũng chỉ có cô H. viết đơn tố cáo lãnh đạo Trường Mẫu giáo Nhơn Hạnh. Vậy hôm đó, ông không chửi và dọa cô H. thì là ai?". Ông Long lại im lặng, không trả lời.

Phóng viên Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên.

- Ông Mai Xuân Tiến – Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn – cho biết sau khi Thường trực Thị ủy có văn bản chỉ đạo xem xét, giải quyết đơn tố cáo của cô H.T.T.H, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT và các phòng, ban liên quan kiểm tra, xác minh lại vụ việc theo đúng quy định. "Hiện chúng tôi đang đợi báo cáo của Phòng GD-ĐT thị xã An Nhơn để tiến hành xử lý các bước tiếp theo. Quan điểm của lãnh đạo thị xã trong vụ việc này là sai đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó, chứ không có chuyện bao che", ông Tiến khẳng định. - Cô giáo H.T.T.H: Việc tôi tố cáo lãnh đạo Trường Mẫu giáo Nhơn Hạnh là nhằm mục đích tiền ngân sách nhà nước không bị thất thoát, đồng thời mong muốn có được sự trung thực của những người đứng trong hàng ngũ giáo dục.

Tác giả: Anh Tú

Nguồn tin: Báo Người Lao Động