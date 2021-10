"Tịnh thất Bồng lai" lợi dụng tôn giáo, danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để trục lợi từ thiện

Tối 22/9/2020, Công an tỉnh Long An đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phát sóng phóng sự điều tra "Sự thật nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng lai" để thông tin đầy đủ những kết quả xác minh, điều tra về những "lùm xùm" liên quan tới nơi này. Trong đó, theo cơ quan công an tỉnh Long An, từ năm 1990 đến năm 2007, tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, ông Lê Tùng Vân đã tạo lập cơ sở tự lấy tên là Trại dưỡng lão - Cô nhi Thánh Đức, lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi và tiếp nhận tiền từ thiện. Đến năm 2007 thì bị xử lý và chấm dứt hoạt động. Từ năm 2015 đến nay, ông Lê Tùng Vân tiếp tục thực hiện thủ đoạn này nhưng với mức độ tinh vi hơn do tận dụng mạng xã hội để quảng cáo, kêu gọi tài trợ. Theo thông tin từ Vietnamnet, cơ quan chức năng địa phương cho biết, những đứa trẻ đang được nuôi dưỡng tại đây không phải là trẻ mồ côi và phần lớn đều có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân.