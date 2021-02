Tìm hiểu ngày vía Thần tài 2021: Làm gì trong ngày Thần tài để may mắn cả năm?

Ngày vía Thần Tài 2021 là ngày nào?

Theo lịch âm dương, ngày vía Thần Tài là ngày mùng 10 tháng Giêng Âm lịch hàng năm. Vậy năm nay, ngày Thần Tài rơi vào Chủ nhật, ngày 21 tháng 2 năm 2021 theo dương lịch.

Thực tế, những người làm ăn kinh doanh vẫn cúng vía Thần Tài vào mùng 10 Âm lịch hàng tháng, tuy nhiên mùng 10 tháng Giêng được xem là ngày vía Thần Tài quan trọng nhất trong năm.

Nên mua gì trong ngày vía Thần Tài 2021?

Nhiều người tin tưởng vào ngày vía Thần Tài nếu đi mua vàng miếng cất vào ví hoặc trang sức bằng vàng đeo bên người sẽ được may mắn, tài lộc sung túc cả năm dù gia chủ có phải người làm kinh doanh hay không, bởi vàng tượng trưng cho giàu sang và phú quý.

Nhiều người tin tưởng vào ngày vía Thần Tài nếu đi mua vàng miếng cất vào ví hoặc trang sức bằng vàng đeo bên người sẽ được may mắn, tài lộc. Ảnh minh họa



Mua vàng là những việc nên làm trong ngày vía Thần Tài. Nhưng mua vàng thế nào, bao nhiêu là đúng, bao nhiêu là đủ? Vấn đề này vẫn luôn gây tranh cãi cho nhiều khách hàng mua vàng Thần Tài.

Thực tế, mẫu mã sản phẩm vàng trong ngày Thần Tài rất đa dạng. Với nhiều kích thước, kiểu dáng, trọng lượng khác nhau. Vì vậy khách hàng có thể chọn lựa theo nhu cầu, điều kiện tài chính. Thông thường, mua 1 chỉ cầu Lộc, 2 chỉ cầu Phát và 5 chỉ cầu Tài. Thế nên, người mua có thể áp dụng theo cách mua phổ biến này.

Về hình thức thì có đa dạng từ vàng miếng, vàng thỏi, nhẫn, lắc tay, Charm vàng... với nhiều hoa văn hình thù khác nhau. Nên bạn có thể chọn lựa theo sở thích của mình. Không chỉ mua cho mình, bạn có thể mua tặng cho gia đình, bạn bè như lời chúc năm mới phát tài, phát lộc dành cho người nhận.

Ngoài ra vào ngày vía Thần Tài, nhiều người, nhất là những người làm ăn kinh doanh thường chọn mua 1 số trang sức, vật phẩm phong thủy để đổi vía, lấy hên đầu năm như tượng Trứng Vàng, trang sức vàng, trang sức vòng tay phong thủy,… cầu mong công việc thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều may mắn. Nhiều người quan niệm rằng, những vật phẩm phong thủy vốn đã đem lại may mắn, nay mua vào đúng ngày vía Thần Tài 2021 thì may mắn sẽ được nhân đôi, giúp gia chủ “rước lộc, rước hên” vào nhà.

Nên làm gì trong ngày vía Thần tài?

Sau đây là một số việc nên làm trong ngày vía Thần Tài:

Lau dọn bàn thờ

Để việc thờ cúng trong ngày vía Thần tài được suôn sẻ, gia chủ nên lau dọn thật sạch sẽ. Việc lau dọn này nên được thực hiện hàng ngày, nhưng trong ngày Thần Tài cần chuẩn bị chu đáo hơn.

Bàn thờ là một chiếc khảm nhỏ sơn son thếp vàng, bên trong khảm là bài vị Thần Tài. Trước bài vị là bát hương kê trên một khay vàng giấy, hai bên bát hương là hai cây đèn nhỏ, một khay nước gồm 3 cốc nước và 2 chén rượu. Trên bàn thờ có thể đốt 3 nén nhang hướng vào hướng Tây.

Chuẩn bị đồ cúng

Ngày thường, tùy vào điều kiện của từng gia chủ có thể cúng chay hoặc cúng mặn. Thông thường nhiều người cúng hoa quả.

Tuy nhiên, trong ngày vía Thần tài nên cúng mặn. Lễ vật thường gồm: 1 lọ hoa, 1 con tôm, 1 con cá lóc nướng, 1 con cua, 1 miếng heo quay, 1 bộ giấy tiền vàng mã, 1 đĩa ngũ quả, chum rượu. Dân gian truyền miệng Thần Tài rất thích món cua biển và heo quay, chuối chín vàng.

Làm lễ đón Thần tài

Ngay từ sáng ngày mùng 10, các gia đình nên có những việc làm biểu thị sự chào đón Thần tài, chào đón tài lộc. Gia chủ nên tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo chỉnh tề và mở tất cả các cửa nhà, cửa sổ đối diện với hướng Tây (hướng Tài Lộc) để đón nhận nguồn năng lượng tích cực và tài lộc cho cả nhà.

