Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao những thành tích Công an tỉnh Hà Tĩnh đạt được

Tham dự buổi làm việc còn có Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Hoàng Ngọc Bích, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cùng các đồng chí trong đoàn công tác thuộc Bộ Công an.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh, có đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh; Trưởng các đơn vị nghiệp vụ và Trưởng Công an các huyện, thành phố, thị xã.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu quán triệt một số nội dung tại buổi làm việc.



Trước đó, vào sáng ngày 31/10, tại Công an Hà Tĩnh, Tổ công tác Bộ Công an do đồng chí Thiếu tướng Vũ Hữu Tài làm Tổ trưởng đã công bố Quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra kết quả công tác Công an năm 2022 tại Công an Hà Tĩnh.

Tổ công tác của Bộ Công an đã kiểm tra công tác Công an năm 2022 tại Công an Hà Tĩnh ở các lĩnh vực bao gồm: kết quả triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an trong các lĩnh vực chuyên môn; hệ thống bản đồ kỹ thuật số; công tác thống kê số liệu; công tác trực Ban, trực chỉ huy, chế độ báo cáo của Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh báo cáo công tác Công an 10 tháng đầu năm 2022 của Công an Hà Tĩnh.



Đoàn công tác đã chia thành các tổ công tác trực tiếp đi khảo sát, kiểm tra tại các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố, thị xã. Kết quả cho thấy, Công an Hà Tĩnh đã thực hiện nghiêm túc các chủ trương chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh về triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an và đoàn công tác, Thượng tướng Lương Tam Quang đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong năm 2022. Những kết quả quan trọng trong công tác Công an của Công an Hà Tĩnh đã góp phần to lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

... Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an báo cáo kết quả kiểm tra công tác Công an năm 2022 tại Công an Hà Tĩnh.



Trong đó, đồng chí Thứ trưởng biểu dương Công an Hà Tĩnh ở 6 lĩnh vực cơ bản, gồm: Công tác tham mưu có nhiều sáng tạo; Công tác đảm bảo an ninh được tăng cường và đạt được nhiều kết quả quan trọng; Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn xã hội được tăng cường, triển khai nhiều đợt cao điểm đấu tranh truy quét tội phạm có hiệu quả, có tính điển hình và được dư luận quan tâm; Công tác quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường; công tác xây dựng phong trào toàn sân bảo vệ ANTQ được phát huy, xây dựng được nhiều mô hình hay, khơi dậy vai trò quần chúng nhân dân, nhất là tại các địa bàn giáp ranh, giáp biên; Công tác XDLL – hậu cần kỹ thuật cũng có nhiều đột biến, trong đó nổi bật là xây dựng được lực lượng Công an xã chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu kết luận buổi làm việc.



Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu trong thời gian tới Công an Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường lực lượng bám địa bàn cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, nhất là các vấn đề nổi lên liên quan đến ANTT để tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho Lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được Bộ Công an giao và tập trung đôn đốc thực hiện quyết liệt, hiệu quả.

Đoàn công tác của Bộ công an chụp ảnh lưu niệm cùng Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.



Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, lực lượng Công an Hà Tĩnh cần đẩy mạnh công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND các chủ trương, giải pháp công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của cấp uỷ đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh nhà.



Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: cand.com.vn