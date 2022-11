Thót tim cảnh nam thanh niên điều khiển xe đạp lao xuống tảng đá cao hơn 30m

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được chính nam thanh niên ghi lại trong quá trình chinh phục tảng đá cao hơn 30m vào ngày 27/9 vừa qua tại Orangeville (Mỹ).

...

Theo đó, nam thanh niên đã điều khiển chiếc xe địa hình lao từ đỉnh tảng đá cao khoảng 30m xuống mặt đất. Từng bước nam thanh niên đều rất cẩn trọng vì bề mặt tảng đá tuy bằng phẳng nhưng lại vô cùng hẹp, xung quanh là những tảng đá lớn, khấp khểnh và vô cùng nguy hiểm.

Đoạn clip tuy ngắn nhưng lại khiến người xem phải hồi hộp theo từng động tác của nam thanh niên cho đến khi anh chàng xuống mặt đất an toàn.

Tác giả: Han

Nguồn tin: nguoiduatin.vn