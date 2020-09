Thiếu nữ tự cứa tay vì mâu thuẫn tiền mua dâm

Ngày 9/9/2020, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xử, tuyên phạt An Seong Hyeon (41 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) 1 năm 6 tháng tù về tội mua dâm người dưới 18 tuổi. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên trục xuất bị cáo về nước sau khi chấp hành xong án tù.

Về nhân thân, năm 2005 bị cáo bị 8 tháng tù giam, 2 năm tù treo về vi phạm tai nạn giao thông.

Theo cáo trạng, tối 31/10/2019, do cần tiền tiêu xài nên T.H.V. (17 tuổi, trú quận Sơn Trà) sử dụng điện thoại di động truy cập vào một ứng dụng trò chuyện dành cho người Hàn Quốc trên điện thoại di động để tìm người nước ngoài mua dâm.

Tại đây, V. nhắn tin với An Seong Hyeon bằng tiếng Anh. V. gửi hình của mình cho bị cáo xem trước qua 1 ứng dụng trên mạng. Cả hai thỏa thuận việc mua bán dâm tại căn nhà ở phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) với giá hai triệu đồng, thời gian từ 22h ngày 31/10 đến 8h ngày 1/11/2019.

Khoảng 22h30, V. đặt xe ô tô dịch vụ từ một quán cà phê trên đường Phạm Huy Tưởng (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) đến địa chỉ như đã hẹn.

Sau khi quan hệ tình dục ở phòng ngủ tầng 2, thiếu nữ dùng điện thoại dịch từ tiếng Việt qua tiếng Anh với nội dung yêu cầu ông An Seong Hyeon trả 300 USD tiền mua dâm nhưng ông này không đồng ý vì giá cao gấp 3 lần thỏa thuận.

Sau đó cô gái sửa số tiền thành 2 triệu đồng thì cả hai cãi nhau. V. la hét và lấy dao tự cứa vào tay trái chảy máu rồi gọi điện báo công an. An Seong Hyeon thấy vậy liền gọi điện cho một người bạn quốc tịch Hàn Quốc nhờ giúp đỡ với lý do đang bị người Việt Nam đe dọa.

Khoảng 0h5 ngày 1/1/2019, công an phường Hòa Hải đến xác minh thông tin theo cuộc điện thoại của V.

Vài phút sau, bạn của bị cáo cũng đến địa điểm trên. Sau đó, An Seong Hyeon đã mượn bạn 2 triệu đồng để trả tiền mua dâm cho V.

Tại tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội và nhận mức án như trên. Riêng hành vi bán dâm của V, Cơ quan CSĐT đã đề nghị Phòng CSHS công an TP.Đà Nẵng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt cảnh cáo.

