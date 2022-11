Thiếu nữ trẻ đẹp quá giang nhầm xe của yêu râu xanh

Sáng 18/11, Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) thông tin đã bắt giữ được Vũ Văn Thắng (SN 1988, quê Bình Dương) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo hồ sơ điều tra, vào ngày 11/11, Công xã Tân Long (huyện Phú Giáo) tiếp nhận tin báo về việc em D (SN 2007, quê Đắk Lắk) bị nam thanh niên (không rõ lai lịch) hiếp dâm tại vườn tràm.

Theo trình báo của bị hại, vào trưa cùng ngày, D đi bộ từ phòng trọ đến chỗ làm thì được một nam thanh cho đi nhờ xe. Sau đó, nam thanh niên này đã chở D đến đoạn đường vắng và thực hiện hành vi đồi bại bất chấp sự chống cự quyết liệt của nạn nhân. Yêu râu xanh còn hứa cho thiếu nữ 500.000 đồng nếu đồng ý cho gã "vui vẻ".

Đối tượng và chiếc xe máy chở nạn nhân

Khi đối tượng đang thực hiện hành vi hiếp dâm thì nghe có tiếng người đi đường nên vội lấy xe tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Long đã báo cáo vụ việc đến Công an huyện Phú Giáo để truy tìm đối tượng gây án, đồng thời đưa bị hại đi bệnh viện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Phú Giáo xác định kẻ có hành vi đồi bại tên Vũ Văn Thắng nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Thắng khai sau khi đi ăn sáng, uống rượu về thì thấy cô gái trẻ đẹp nên nảy sinh tà ý. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hương Chi

Nguồn tin: Báo Tiền Phong