Thầy giáo tiếng Anh nghi xâm hại nữ sinh lớp 4

Ngày 25/2, Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này đang tạm giữ một nam giáo viên dạy tiếng Anh tại Trường tiểu học xã An Vinh để điều tra về nghi án nữ học sinh lớp 4 tại trường này bị xâm hại.

Trường Tiểu học An Vinh. Ảnh: Đại Đoàn Kết



Đối tượng bị tạm giữ là giáo viên Nguyễn Bá N. (45 tuổi, thầy giáo dạy tiếng Anh tại Trường Tiểu học An Vinh, huyện Quỳnh Phụ). Giáo viên này hiện đã có vợ con và thường trú tại xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Theo một lãnh đạo Công an xã An Lễ, trước đó vào ngày 17/2, Công an xã An Vinh nhận được đơn trình báo của bà N.T.N. tố cáo việc cháu gái đang học lớp 4 tại Trường tiểu học xã An Vinh bị thầy giáo là N.B.N. (dạy môn tiếng Anh tại trường) xâm hại.

Trong đơn, bà N. cho biết khi tắm cho cháu gái thì thấy cháu kêu đau vùng kín, gặng hỏi thì cháu cho biết bị thầy N xâm hại.

"Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, chúng tôi đã triệu tập thầy giáo N. lấy lời khai và giáo viên này bước đầu thừa nhận có việc xâm hại học sinh nên chúng tôi chuyển hồ sơ lên Công an huyện Quỳnh Phụ để điều tra theo thẩm quyền", Công Lý dẫn lời đại diện Công an xã An Vinh.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu giáo viên N. thừa nhận có sự việc trên và thêm rằng đây là lần đầu mình thực hiện việc này.

Liên quan sự việc này, Trường tiểu học An Vinh đã tạm đình chỉ công tác giáo viên N..

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bạch Hiền (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn