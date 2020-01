Thanh tra Hà Tĩnh với sứ mệnh an dân

Những buổi tiếp dân "3 trong 1" giúp nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải tỏa "điểm nóng" trên địa bàn. Ảnh: Thân Giang



Đó là chia sẻ của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh Võ Văn Phúc với chúng tôi trong câu chuyện đầu Xuân. Ông Phúc cũng chia sẻ, theo kinh nghiệm và đúc rút của ngành Thanh tra, trong thời gian chuẩn bị diễn ra Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, dự báo tình hình KN, TC có thể gia tăng do việc phát sinh các KN, TC liên quan đến nhân sự nhiệm kỳ mới và các thế lực thù địch lợi dụng xúi giục, lôi kéo người dân KN,TC để gây mất ổn định tình hình trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội Đảng. Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII. Do vậy, hầu hết các địa phương đều dành sự quan tâm không nhỏ cho công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC. Mỗi cán bộ Thanh tra lại càng không thể xem nhẹ sứ mệnh an dân. Thanh tra Hà Tĩnh không phải là một ngoại lệ.

Để làm được điều này, theo ông Phúc, ngay từ năm 2019, việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2020 đã được ngành Thanh tra Hà Tĩnh chú trọng phát huy những điểm mạnh trong công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC.

Trong đó, Thanh tra tỉnh chú trọng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN, TC; tổng hợp rút kinh nghiệm thực tiễn để nề nếp hóa công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN,TC. Thanh tra tỉnh với vai trò là cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước về KN, TC, cơ quan thường trực hội đồng tư vấn giải quyết KN, TC tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò tư vấn, hướng dẫn giúp huyện, ngành xử lý nhiều vụ việc KN, TC khó khăn, phức tạp. Các cấp, ngành đã quan tâm bố trí cán bộ đủ năng lực để tiếp, trả lời, hướng dẫn và chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, đề xuất của công dân. Sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực rà soát tổng hợp các vụ việc phức tạp, kéo dài, vụ việc các cơ quan hành chính, tư pháp đã giải quyết theo thẩm quyền nhưng công dân vẫn tiếp khiếu để chuẩn bị nội dung tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Bí thư Tỉnh ủy, đồng thời chỉ đạo bí thư cấp ủy các địa phương, đơn vị cơ sở thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC; kịp thời tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 11- QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp với công dân; đặc biệt quan tâm xử lý kịp thời các nội dung liên quan đến sự cố môi trường biển, chuyển đổi mô hình quản lý chợ, xử lý rác thải...

Ông Phúc cũng cho biết, một trong những giải pháp tốt của công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC năm 2019 của Hà Tĩnh là thực hiện thí điểm tiếp dân "3 trong 1“. Nghĩa là cả hai lãnh đạo cao nhất của Đảng và Chính quyền cùng tiếp dân trong cùng một ngày. Từ tháng 8/2019, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng thực hiện cùng tiếp dân. Thực tế cho thấy, việc làm này đã tiết kiệm được thời gian, đảm bảo thông suốt giữa lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh và phân công trách nhiệm, đôn đốc xử lý, giải quyết của UBND tỉnh, hiệu quả tiếp công dân, chỉ đạo xử lý các nội dung công dân kiến nghị cao hơn.

Chưa hết, bên cạnh việc tổ chức tiếp công dân theo định kỳ, trong năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra và đối thoại với các công dân, lắng nghe kiến nghị của nhân dân và tìm ra giải pháp xử lý. Những gì không thuộc thẩm quyền, kịp thời có văn bản xin ý kiến của các cơ quan Trung ương để tháo gỡ. Điều đó giúp củng cố niềm tin của nhân dân và góp phần xử lý điểm nóng ngay từ cơ sở… Đây cũng là một điểm nhấn giúp công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC đạt hiệu quả.

Chia tay chúng tôi, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Phan Quang Cương cũng nhấn mạnh, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, năm 2020, dưới sự chỉ đạo sát sao của Thanh tra Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh, các sở, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã tập trung rà soát, tập trung giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh, không để tồn đọng, đặc biệt là các vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Thanh tra tỉnh chú trọng tham mưu UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác giải quyết KN, TC kiểm tra, theo dõi đôn đốc và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ việc khó, phức tạp, đông người. Những trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được tiếp, giải thích nhiều lần, nay đã hết thẩm quyền giải quyết, đề nghị các sở, ngành, địa phương có liên quan tăng cường tuyên truyền, giáo dục, đồng thời phải có thái độ cương quyết nhằm đảm bảo kỷ cương của pháp luật, không để xảy ra tình trạng cố tình KN, TC trái pháp luật làm mất ổn định tình hình.

Chúng tôi tin rằng, với quyết tâm và ý thức đề cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC nói trên, toàn ngành Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh sẽ làm tốt sứ mệnh an dân năm 2020, góp phần vào sự ổn định và phát triển của một Hà Tĩnh là khúc ruột của miền Trung…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cho biết, năm 2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh phối hợp tốt với Ban Tiếp công dân tỉnh và các sở, ngành liên quan để theo dõi sát diễn biến tình hình KN, TC tại các địa phương; chủ động đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; giải quyết đúng pháp luật đối với các vụ việc mới phát sinh và các vụ việc tiềm ẩn nguy cơ tạo thành điểm nóng; đặc biệt tiếp nhận giải quyết kịp thời những đơn thư của công dân liên quan đến Đại hội Đảng các cấp; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC; thường xuyên bám sát địa bàn cơ sở, nắm bắt, dự báo sát tình hình địa phương, đơn vị; tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc KN, TC phát sinh; chú trọng làm tốt công tác đối thoại, công tác hoà giải cơ sở gắn với công tác dân vận, tích cực vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế việc KN, TC trái quy định, vượt thẩm quyền...



Tác giả: Thân Giang

Nguồn tin: Báo Thanh Tra