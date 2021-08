"Thánh nữ JAV" Maria Ozawa sau 7 năm về hưu: Có việc mới kiếm ít hơn 30 lần nhưng bố mẹ tha thứ, viên mãn bên bạn trai gia thế khủng

Maria Ozawa sinh năm 1986 và gia nhập ngành công nghiệp "người lớn" ở Nhật Bản khi mới tốt nghiệp cấp 3. Bắt đầu từ những bộ ảnh khỏa thân, cô dần có được thành công và được khán giả gọi là "thánh nữ" của của dòng phim JAV. Tuy nhiên, thành công cùng tiền bạc đã khiến Maria phải trả cái giá quá đắt sau 10 năm lăn lộn trong nghề.

Ngày 30/7, Maria khiến cả giới truyền thông châu Á chú ý khi đăng tải video mới trên YouTube hé lộ về những khó khăn cô phải trải qua khi trở thành một diễn viên người lớn khi còn trẻ. "Khi tôi debut, mẹ tôi đã gọi cho tôi và bắt tôi về nhà ngay. Bà ném quyển tạp chí vào mặt tôi và nói rằng tôi làm gia đình xấu hổ. Mẹ tôi đã quyết định từ mặt tôi vì tôi bỏ nhà ra đi và chụp ảnh khỏa thân. Bà đã nộp đơn xin cắt đứt quan hệ lên tòa thị chính và loại bỏ một số bảo hiểm phụ thuộc của tôi", nữ diễn viên trải lòng chia sẻ câu chuyện ít ai biết về sự phản đối của bố mẹ khi cô bỏ học đi đóng phim 18+.

Bị bố mẹ từ mặt vì đóng phim sex và cuộc gặp gỡ hàn gắn trong niềm vui vỡ oà

"Thánh nữ" tiết lộ cô đã đạt được thành công nhưng không thể đổi lấy sự chấp thuận của cha mẹ. Bố mẹ cấm Maria về thăm nhà và không nhận bất cứ khoản tiền nào mà con gái gửi đến. Trong vòng 8 năm, nữ diễn viên không gặp bố mẹ một lần nào và lao vào làm việc, kiếm tiền trong ngành công nghiệp phim người lớn. Đối với gia đình Maria, việc cô trở thành diễn viên phim khiêu dâm vẫn là một cú sốc quá lớn.

Your browser does not support the video tag.



Trong video Maria mới đăng tải trên YouTube, cô đã trải lòng chia sẻ về cuộc sống khó khăn khi bắt đầu đóng phim người lớn

Sở hữu vẻ đẹp quyến rũ và ngọt ngào, Maria Ozawa nhanh chóng trở thành tượng đài trong ngành công nghiệp 18+ ở Nhật Bản. Thế nhưng để có được thành công, cô đã bị bố mẹ từ mặt và cắt đứt quan hệ

Maria Ozawa quyết định giải nghệ vào năm 2014 và chuyển đến sống ở Philippines. Nữ diễn viên kể về cách mà cô liên lạc trở lại với gia đình: "1, 2 năm sau khi tôi ra nước ngoài, anh trai nói với tôi rằng hãy gọi cho bố mẹ. Tôi rất sợ và căng thẳng. Sau khi chào mẹ, tôi nói với bà rằng tôi đang nỗ lực hết sức và đang làm chủ của 2 quán bar ở Philippines. Khi được bà khen ngợi, tôi đã vui mừng đến suýt khóc".

...

Năm ngoái, cô đã trở về nhà để tham dự đám cưới của anh trai và gặp lại cha mẹ sau nhiều năm xa cách. Giờ đây, cô là một chủ một kênh YouTube với 177 nghìn người đăng ký, chủ 1 quán bar ở Kabukicho, Tokyo. Cựu diễn viên phim 18+ vui mừng khi được bố mẹ chấp nhận và động viên sau khi quay trở lại quê hương.

Your browser does not support the video tag.

Ở tuổi 35, "thánh nữ" dòng phim JAV ngày nào giờ đã có cuộc sống hạnh phúc, vượt qua định kiến và làm lại cuộc đời

Trong thời gian lăn lộn ở Philippines, nữ diễn viên gặp gỡ và hẹn hò với diễn viên gia thế khủng kiêm đầu bếp, chủ quán bar thể thao khá có tiếng tại Philippines - Jose Sarasola, sự nghiệp mới cũng bắt đầu khởi sắc. Maria may mắn được bạn trai yêu thương bảo vệ và chấp nhận dù cô có quá khứ không mấy "đẹp đẽ".

Trước đây, thu nhập mỗi tháng của Maria khi vẫn còn hoạt động trong ngành công nghiệp phim người lớn vào khoảng 6 triệu yên (hơn 1,26 tỷ đồng), còn hiện tại cô chỉ kiếm được khoảng 200 nghìn yên (khoảng 42 triệu đồng) - tức là kém 30 lần so với trước kia. Đổi lại, hiện tại cô được sống thoải mái, được bạn trai và những người xung quanh tôn trọng, yêu quý.

Maria may mắn được bạn trai bảo vệ hết mực và luôn giúp đỡ cô trong quá trình sinh sống tại Philippines

Sau năm 5 năm bên nhau, cặp đôi vẫn hạnh phúc và trân trọng đối phương như ngày nào

Nguồn: YouTube

Tác giả: CHIZ

Nguồn tin: Pháp Luật & Bạn Đọc