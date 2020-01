Thanh niên đi cùng nghi phạm nổ súng bắn chết 4 người đã ra đầu thú

Gần 12h30' ngày 30/1, Công an TP.HCM cho biết, nam thanh niên đi cùng nghi phạm Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Thuỷ, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, là thượng uý cán bộ CSTHAHS-HTTP-NTG Công an quận 11) đã ra đầu thú. Tuấn được xác định là nghi phạm bắn chết 4 người và làm 1 người bị thương nhập viện cấp cứu ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM vào chiều mùng 5 Tết.

Nghi can ra đầu thú được xác định là Lê Quốc Minh (tự Sida, SN 1993, ngụ huyện Củ Chi). Hiện đối tượng đã được lực lượng đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, truy bắt đối tượng bắn 4 người tử vong

Thời điểm hiện tại, hàng trăm cảnh sát vẫn đang tiếp tục truy lùng nghi phạm Tuấn. Theo đó, từ sáng cùng ngày, Ban giám đốc Công an TPHCM đã huy động những lực lượng tinh nhuệ, thiện chiến nhất để tổ chức cuộc lùng sục trên diện rộng nhằm truy bắt Tuấn và đồng phạm ở ấp Bốn Phú, xã Trung An, xung quanh đa số là cây cao su non và keo lá tràm.

Xung quanh khu vực hiện trường được phong toả hoàn toàn, nhiều xe chuyên dụng chở hàng trăm chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị Công an TPHCM có mặt ở hiện trường. Cảnh sát cơ động đang bao vây một khu vực có chiều dài mỗi cạnh khoảng 150m. Hiện, các lực lượng Công an đã tiến hành phong toả nhiều tuyến đường ở Củ Chi và đồng thời cảnh báo người dân địa phương, các khu vực xung quanh.

Theo nguồn thông tin hiện trường, lực lượng cảnh sát được chỉ đạo tổ chức truy bắt, nếu xác định đối tượng manh động, nguy hiểm thì có thể tiêu diệt để đảm bảo an toàn cho lực lượng và người dân xung quanh.

Hiện, nhiều cơ quan nhà nước, trụ sở công an được lệnh tăng cường đảm bảo an ninh. Lực lượng Công an đổ về khu vực Củ Chi và các khu vực xung quanh dày đặc.

Tác giả: Minh Tuệ

Nguồn tin: Báo Tổ Quốc