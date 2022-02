Thanh niên dẫn bạn gái dưới 16 tuổi vào nhà nghỉ quan hệ 3 lần, đến lần thứ 4 thì bị phát hiện, khởi tố

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bàn Văn Hưng, sinh năm 1999, (trú tại thôn Bản Cham, xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 2, Điều 145 - Bộ luật hình sự.

Đối tượng Bàn Văn Hưng tại cơ quan công an.



Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 4/2020, Bàn Văn Hưng có quan hệ yêu đương với L.T.K.L, sinh năm 2006, trú tại thôn Nà Coòng, xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa.

Từ tháng 11 đến tháng 12/2021, Hưng và L. đã có quan hệ tình dục 3 lần tại nhà nghỉ Khánh Dư thuộc thôn Kim Quang, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa do Triệu Văn Dư, sinh năm 1991, trú tại thôn Đèo Nàng, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hoá quản lý.

Ngày 14/12/2021, Hưng đưa L. đến nhà nghỉ Khánh Dư thuê phòng với ý định tiếp tục quan hệ tình dục, khoảng 20h15 cùng ngày, tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Triệu Văn Dư về hành vi Chứa mại dâm, đồng thời yêu cầu những người có liên quan về trụ sở để làm việc.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được đủ căn cứ xác định tại thời điểm Bàn Văn Hưng quan hệ tình dục với L.T.K.L thì L. đã đủ 13 tuổi và dưới 16 tuổi. Trước Cơ quan điều tra, Bàn Văn Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hồ sơ vụ án đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chiêm Hóa để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, năm 2021, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang xảy ra 14 vụ Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, chủ yếu phát sinh từ quan hệ yêu đương.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân, nhất là các bậc phụ huynh có con, em trong độ tuổi từ 13 đến dưới 16 tuổi cần thường xuyên quan tâm đến đời sống, sinh hoạt, học tập, quan hệ bạn bè, tình cảm của con, em mình.

Kịp thời nhắc nhở, uốn nắn, giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác cho các em, tránh để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi quan hệ tình dục, làm phát sinh tội phạm, gây ra những hậu quả không đáng có, ảnh hưởng đến quá trình phát triển tâm, sinh lý của các em về sau.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn