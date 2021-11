Thanh Hoá: Dấu hiệu chiếm dụng vốn trái phép tại dự án TNR Bỉm Sơn

Dự án Khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) do Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 26,82ha, với vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng.

Chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Thanh Hóa giao đất 2 lần, vào tháng 3 và tháng 7/2021. Ghi nhận tại mặt bằng dự án, hiện nay công trường đang ngổn ngang, máy móc và nhân công đang triển khai các hạng mục san nền, phân lô, còn chưa hoàn thiện quy hoạch.

Dự án khu dân cư Nam Cổ Đam chỉ đang san lấp nền, chưa hoàn thiện hạ tầng

Trên các trang website quảng cáo, dự án được rao bán rầm rộ với tên gọi TNR Star Bỉm Sơn, được giới thiệu có hơn 1000 lô biệt thự, liền kề, shophouse… đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho khoảng 5.000 cư dân. Được biết, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam làm đơn vị phát triển dự án, hợp tác với Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn.

Để "lách", thay vì ký hợp đồng mua bán bất động sản thông thường, từ tháng 9/2021, TNR đã sử dụng hợp đồng “đặt chỗ” với khách hàng. Trong hợp đồng đặt chỗ này, doanh nghiệp yêu cầu khách hàng thanh toán 50% giá trị đối với sản phẩm đất nền hoặc nhà ở, chia làm 3 đợt.

Đối với đất nền, khi ký hợp đồng chứng nhận quyền sử dụng đất, và bàn giao lô đất, khách hàng thanh toán 45%, còn lại 5% sẽ được thanh toán khi bàn giao giấy chứng nhận.

Còn đối với trường hợp nhà ở, khách hàng phải thanh toán 20% tiếp theo khi ký hợp đồng mua bán nhà ở, 25% khi bàn giao nhà và 5% còn lại được thanh toán khi bàn giao giấy chứng nhận.

Trước thực trạng trên, tháng 10/2021, UBND thị xã Bỉm Sơn đã có văn bản cảnh báo người dân.

Theo đó, thời gian qua đã xuất hiện nhiều sàn giao dịch, trung tâm tư vấn bất động sản liên quan đến dự án, và các thông tin giao dịch với giá trị đất khá cao so với giá trị đất thị xã Bỉm Sơn ở thời điểm hiện tại. Điều này làm ảnh hưởng đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất làm dự án.

“Dự án đang triển khai thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, chưa được phê duyệt giá nộp tiền sử dụng đất, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, do đó chưa đủ điều kiện thực hiện các giao dịch và chuyển nhượng bất động sản theo quy định”, công văn nêu rõ.

Theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 về Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh: Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó...

...

Ngoài ra, chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị Sở Xây dựng chấp thuận được phép bán và nhận được thông báo dự án đó đủ điều kiện bán của Sở Xây dựng thì mới được phép bán.

Tại điểm a khoản 2 Điều 19 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ cũng có quy định về việc cấm chủ đầu tư áp dụng hình thức huy động vốn để ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua nhà ở hoặc để phân chia quyền sử dụng đất trong dự án.

Việc Dự án Khu dân cư Nam Cổ Đam hay còn gọi là TNR Bỉm Sơn thực hiện các hình thức hợp đồng đặt chỗ để mua bất động sản là trái pháp luật, có dấu hiệu chiếm dụng vốn trái phép, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng.

Theo thông tin trên tờ Tuổi trẻ Thủ đô, Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn cổ phần hóa năm 2004, từ doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Diêm Hòa Bình (Bộ Công nghiệp), tiền thân là Nhà máy Diêm Bến Thủy (tỉnh Nghệ An).

Giai đoạn 2008 - 2011, Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn tăng vốn từ 16 tỷ đồng lên 320 tỷ đồng và chuyển từ kinh doanh diêm sang lĩnh vực bất động sản. Dự án đầu tay tại địa chỉ 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP Hồ Chí Minh mang tên The Gold View.

Tại dự án The Gold View này, TNR Holdings Việt Nam (công ty chuyên phát triển bất động sản thuộc Công ty CP Đầu tư TNG Holdings Việt Nam) và Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược. Theo đó, TNR Holdings Việt Nam sẽ là nhà quản lý, điều hành và phát triển dự án The Gold View.

Để đáp ứng yêu cầu thực hiện các dự án, ngoài phần vốn tự có theo quy định, phần còn lại, Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn đã có cam kết cấp tín dụng của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank).

Được biết, Maritime Bank do ông Trần Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT. Ông Trần Anh Tuấn là chồng bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường - từng là Chủ tịch TNG Holdings Việt Nam. Maritime Bank cũng là nhà tài trợ vốn cho các dự án của Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn và nhiều dự án khác do TNR Holdings vận hành, quản lý.

Như vậy, với tư cách là đơn vị phát triển, quản lý dự án, tư vấn giám sát (thông tin được đăng tải trên website www.tnrstarbimsonthanhhoa.com), TNR Holdings Việt Nam đã ban hành chính sách bán hàng cho các công ty môi giới bất động sản. Đáng chú ý là chính sách đặt chỗ dành cho khách hàng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án TNR Stars Bỉm Sơn.

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

