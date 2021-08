Test nhanh dương tính với COVID-19, người đàn ông chắp tay cúi đầu cảm ơn khi được bà con tặng quà bánh

Mới đây, câu chuyện một người đàn ông được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 và phản ứng của người dân khu vực nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Anh Hoàng Long - người đăng tải đoạn clip - chia sẻ trên Tuổi Trẻ, chiều 22/8, người dân tại khu vực Gò Công, Tiền Giang nhận được phiếu mời test nhanh COVID-19. Lúc này, cán bộ làm nhiệm vụ thông báo có ca dương tính và yêu cầu người dân về nhà đợi.

Theo đoạn clip, ngay sau đó, các nhân viên y tế đã nhanh chóng tiến hành khử khuẩn. Còn người đàn ông khi biết mình dương tính nên đã rất ngại ngùng, ngồi cúi mặt và quay lưng đi.

Tuy vậy, người dân khu vực không hề kỳ thị hay khó chịu mà tỏ ra thông cảm và hỗ trợ anh hết sức có thể. Có người mang nước, bánh, có người đem viên sủi, người tặng nước dừa. Lát sau thấy trời chuyển mưa, người dân còn đem áo mưa cho anh.

Người dân khu vực mang đồ ăn, thức uống cho người đàn ông

Mỗi thứ mọi người mang đến chỉ có thể đứng từ xa gửi qua để đảm bảo an toàn. Dù không mang giá trị lớn nhưng ở thời điểm đó, sự quan tâm ấm áp của cộng đồng khiến người đàn ông không khỏi xúc động. Đáp lại sự chăm sóc này, người đàn ông đứng chắp tay, cúi đầu với ý cảm ơn mọi người.

Người đàn ông chắp tay, cúi đầu cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người



Cộng đồng mạng khi theo dõi đoạn clip cũng rưng rưng nghẹn ngào trước tình người, sự đùm bọc sẻ chia trong thời khắc khó khăn.

"Hãy nhìn ảnh động chắp tay cảm ơn, nhìn mà rơi nước mắt"

"Thương lắm. Không ai muốn mình bị dương tính. Hãy cố gắng giúp nhau để vượt qua đại dịch này".

Tác giả: Linh Chi

Nguồn tin: saostar.vn