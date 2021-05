Tên trộm nhiễm HIV chống trả khiến nhiều công an phải điều trị phơi nhiễm

Đối tượng Ngô Viết Hiếu tại cơ quan công an

Ngày 21/5, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn. Đáng chú ý, trong đó có 2 đối tượng nhiễm HIV.

Trước đó, trên địa bàn phường Mỹ An xảy ra nhiều vụ trộm điện thoại, laptop, tiền... khiến người dân bất an. Kẻ gian thường hoạt động trong khung thời gian từ sau 0h đến 4h sáng.

Vào cuộc truy xét, đến 19h30 ngày 20/5, Công an phường Mỹ An ập vào một khu trọ, bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến các vụ trộm.

Các đối tượng gồm: Ngô Viết Hiếu (29 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng; Nguyễn Thị Lan Xuân (30 tuổi, ở chung phòng trọ với Hiếu); Nguyễn Thị Mỹ Dung (29 tuổi, ở trọ bên cạnh, trú quận Hải Châu).

Lúc cảnh sát ập vào, 1 đối tượng ở chung phòng với Dung đã bỏ trốn, để lại 1 CMND mang tên Đàm Quang Tâm (44 tuổi, trú quận Hải Châu).

Theo Công an phường Mỹ An, khi thấy lực lượng chức năng ập vào, đối tượng Hiếu đã chống trả hòng thoát thân khiến 6 chiến sĩ công an bị xây xát, chảy máu ngoài.

Hiếu được xác định có bệnh AIDS, lây từ bạn gái là đối tượng Xuân (bị AIDS từ năm 2013, hiện nay đã đến giai đoạn cuối)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 máy tính bảng cùng nhiều điện thoại di dộng. Đối tượng Hiếu khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm điện thoại lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy.

Hiện Công an phường Mỹ An đã tổ chức điều trị phơi nhiễm HIV/AIDS cho 6 cán bộ công an liên quan để bảo đảm sức khỏe phục vụ công tác của ngành.

Tác giả: Ngọc Vũ

Nguồn tin: Báo Giao Thông