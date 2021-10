Tạm giam nghi can chế tạo đao, kiếm cho bạn đi chém nhau

Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng cho hay, đơn vị đang tạm giam, điều tra làm rõ hành vi của Nguyễn Ngọc H. (17 tuổi, trú K379 đường Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) do liên quan vụ 2 nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến trong đêm, buộc công an phải nổ nhiều phát súng trấn áp.

Theo khai nhận, H. có nghề cơ khí, gia đình lại có xưởng làm nghề nên từ năm 2020, lợi dụng đêm khuya, gia đình đi ngủ, H. chế tạo rất nhiều loại hung khí như dao phóng lợn, đao, kiếm cung cấp cho nhóm bạn.

Kiểm tra xưởng cơ khí của gia đình H., công an phát hiện nhiều vật dụng dùng để chế tạo hung khí nguy hiểm. Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đang tiếp tục điều tra sự việc này.

... Nguyễn Ngọc H. bị bắt tạm giam.

Trước đó, khuya 30/9, Tổ công tác đặc biệt 911 Công an TP Đà Nẵng tuần tra trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành (khu vực giáp ranh giữa quận Hải Châu và Thanh Khê) phát hiện 2 nhóm thanh niên chạy xe máy mang theo hung khí có dấu hiệu chuẩn bị hỗn chiến nên bám sát.

Ngay khi 2 nhóm này vừa tập trung tại một điểm, chuẩn bị dàn trận thì lực lượng làm nhiệm vụ nổ súng chỉ thiên để trấn áp. Nghe tiếng súng, 2 nhóm thanh thiếu niên liền phóng xe bỏ chạy. Lực lượng 911 bắt giữ được một số thanh thiếu niên trong 2 nhóm, thu giữ nhiều hung khí.

