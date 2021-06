Tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu tại TP. Vinh, Cửa Lò và 3 huyện giáp Hà Tĩnh

Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã họp bàn và quyết định một số giải pháp cấp bách nhằm phòng, chống dịch COVID-19.



Sáng 7/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã họp bàn và quyết định một số giải pháp cấp bách nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chính cho biết từ ngày 27/4 đến nay, cả nước có 39 tỉnh, thành có người nhiễm COVID-19. Riêng địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 9 ca bệnh, trong đó có 2 ca bệnh chưa rõ nguồn lây. Tại Nghệ An hiện đang cách ly tập trung 672 trường hợp, trong đó có 197 trường hợp là F1 và kết quả xét nghiệm là ít nhất 1 lần âm tính.

Nhận định tình hình dịch thời gian tới, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho rằng, nguy cơ dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An là rất cao. Bởi dự báo tình hình dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Số lượng công dân Hà Tĩnh sang Nghệ An làm việc, buôn bán, khám chữa bệnh… hàng ngày là rất lớn. Cùng đó cũng có nhiều trường hợp người Nghệ An hằng ngày sang Hà Tĩnh làm việc.

Bên cạnh đó, hiện công tác phòng, chống dịch tại các Cảng hàng không Vinh đang còn nhiều bất cập như khai báo y tế, sự phối kết hợp giữa các đơn vị, không có phòng cách ly đạt yêu cầu.

Để đảm bảo việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có nguy cao lây nhiễm trong cộng đồng, Giám đốc Sở Y tế đề nghị UBND tỉnh Nghệ An bổ sung một số giải pháp trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cũng đồng tình quan điểm, nguy cơ dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An là rất cao bởi lượng người từ Hà Tĩnh hàng ngày sang Nghệ An nhiều. Vì vậy, cần phải có những giải pháp mới để phòng chống dịch hiệu quả hơn. Tuy nhiên, phải thực hiện đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là phòng, chống dịch nhưng không được “ngăn sông cấm chợ”, không gây khó khăn cho sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Tại cuộc họp, các thành viên Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã phân tích, cho ý kiến về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Các thành viên đều đồng tình quan điểm, phải nâng cấp độ phòng chống dịch bằng những biện pháp cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Tăng cường công tác phòng chống dịch nhưng không được "ngăn sông cấm chợ"



Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho rằng, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 thì tỉnh cần phải có những biện pháp chủ động trong việc tăng cường công tác phòng, chống dịch. Việc đưa ra những biện pháp mới trên tinh thần chia sẻ, hỗ trợ với tỉnh Hà Tĩnh, đảm bảo hiệu quả trong phòng chống dịch cho cả Nghệ An và Hà Tĩnh, nhưng tuyệt đối không tạo ra cảnh “ngăn sông cấm chợ”.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu các công dân trở về từ các địa bàn có dịch, trong đó có tỉnh Hà Tĩnh khi về Nghệ An (và ngược lại) phải thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách xuất phát từ tỉnh Nghệ An đến tỉnh Hà Tĩnh (và ngược lại), bao gồm: Các tuyến xe buýt, tuyến cố định, xe taxi, xe hợp đồng chở khách du lịch. Các phương tiện vận chuyển hàng hóa được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản cụ thể hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện nội dung này.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu: Nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống, quán cà phê, cắt tóc, gội đầu, cơ sở thẩm mỹ trên các địa bàn (giáp ranh với Hà Tĩnh): TP. Vinh, TX. Cửa Lò; huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên, huyện Nam Đàn (các dịch vụ kinh doanh ăn uống được bán cho khách hàng mang về).

Đồng thời, tạm dừng hoạt động sát hạch và đào tạo lái xe tại 5 địa phương trên.

Thời gian thực hiện từ 0h00 phút ngày 8/6/2021.

Tại các địa phương khác thì các dịch vụ này được hoạt động nhưng phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch. Đối với các dịch vụ không thiết yếu khác thì tiếp tục tạm dừng hoạt động trên toàn địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 2732/UBND-VX ngày 6/5/2021.

Tại các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; quản lý chặt chẽ khách đến giao dịch, làm việc và yêu cầu phải thực hiện khai báo y tế theo quy định. Các cơ sở này rà soát các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có lộ trình đi lại từ các địa bàn có dịch về Nghệ An và ngược lại.

Các địa phương, các ngành, các tổ chức, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, quản lý chặt chẽ người người đi đến các vùng dịch, phát huy vai trò các tổ giám sát cộng đồng.

Yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các lực lượng lập tổ chốt tại 2 cầu Bến Thủy và cầu Yên Xuân để kiểm soát. Ngành Y tế làm việc với Cảng hàng không Vinh để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm quy trình sàng lọc, phân loại bệnh nhân, đảm bảo hiệu quả phòng, chống dịch. Các cơ sở đào tạo trên 5 địa phương: TP. Vinh, Hưng Nguyên, TX. Cửa Lò, Nghi Lộc, Nam Đàn không tổ chức học hè, ôn thi. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân biết và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thưc hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả./.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ