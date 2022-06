Tạm đình chỉ đại úy công an liên quan tin đồn chi 3 triệu làm nhanh CCCD

... Tại buổi họp báo ngày 23/6, đại diện Công an TPHCM cho biết nguyên nhân người dân chờ đợi làm CCCD và làm cả năm nhưng chưa nhận được là do thiếu hụt trang thiết bị, sai sót thông tin. Để khắc phục tình trạng này, Công an TPHCM đang đề xuất Bộ Công an nhanh chóng bổ sung máy cấp CCCD và kéo dài thời gian cấp. Một số địa phương triển khai cấp CCCD từ 6h đến 22h để kịp đáp ứng nhu cầu của người dân. Về việc nhiều người đã làm CCCD rất lâu nhưng chưa nhận được, Công an TPHCM cho rằng, nguyên nhân có thể đến từ việc khai báo thông tin không chính xác, nhất là nơi đăng ký khai sinh, quê quán... dẫn đến sai lệch thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp người dân đã làm thủ tục lâu nhưng chưa nhận được CCCD thì có thể liên hệ với cơ quan công an để kiểm tra trên hệ thống và yêu cầu cấp lại.