Tài xế Mazda gây tai nạn: Bỏ xe, cô gái bên trong

Tối ngày 26/12, xác nhận với PV, một cán bộ công an phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng cho biết: "Khoảng 23h15 ngày 25/12, tại ngã tư giao nhau giữa đường Mê Linh - Hai Bà Trưng thuộc địa bàn phường An Biên xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô con 4 chỗ (Mazda 3) và xe máy khiến nam thanh niên bị trọng thương.

Đặc biệt sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Mazda 3 không dừng xe để xem tình hình nạn nhân như thế nào, mà cố tình lái xe bỏ chạy.

Sau khi xảy ra sự việc, một chiến sĩ cảnh sát hình sự quận Lê Chân (khu vực xảy ra tai nạn ngay cạnh trụ sở công an quận Lê Chân) cùng một số người đi đường đã truy đuổi theo chiếc Mazda 3.

Tới ngã tư Cột Đèn cách hiện trường gần 1km, lực lượng chức năng và người dân mới buộc lái xe ô tô Mazda gây tai nạn dừng lại. Thế nhưng sau khi xuống xe, tài xế này đã bỏ mặc chiếc Mazda 3 cùng một cô gái bên trong xe rồi nhanh chóng bỏ trốn".

Tài xế điều khiển chiếc Mazda 3 bỏ chạy khỏi hiện trường sau vụ tai nạn

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Đội CSGT - trật tự, công an quận Lê Chân xác nhận vụ tai nạn và cho biết, danh tính tài xế điều khiển chiếc Mazda là Nguyễn Hồng Tú (27 tuổi, trú tại số 1/32/25/229 Miếu Hai Xã, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), còn người điều khiển xe máy bị thương đang nằm điều trị tại bệnh viện được xác định là Nguyễn Hải Anh (26 tuổi, chỗ ở hiện nay: 55B/57/229 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

...

Cơ quan công an cũng cho biết, qua kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh thì tài xế Nguyễn Hồng Tú không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy.

Về phần nạn nhân, sau khi xảy ra tai nạn, Nguyễn Hải Anh được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng) cấp cứu.

Bệnh nhân Nguyễn Hải Anh đang nằm điều trị tại bệnh viện

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương sọ não. Hiện, bệnh nhân đang nằm điều trị tại Khoa Ngoại của bệnh viện.

Theo thông tin trên hệ thống dữ liệu đăng kiểm, chủ nhân chiếc xe Mazda 3 trên là Nguyễn Hồng Tú, có địa chỉ ở số 1/32/25/229 Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Hạn đăng kiểm của chiếc xe này đến ngày 29/6/2021.

Hiện, vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hồng Nhung

Nguồn tin: Báo Đất Việt