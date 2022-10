Tai nạn khi thi công cầu Mỹ Thuận 2, một công nhân mất tích

Sáng 1/10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang phối hợp tìm kiếm tung tích anh Trần Thanh C. (SN 1993, ngụ Thừa Thiên -Huế) trên sông Tiền. Anh C. là công nhân làm việc tại công trường thi công trụ tháp chính cầu Mỹ Thuận 2, do Trung Nam E&C trúng thầu xây dựng.

Theo nguồn tin của Dân Việt, trước đó, vào khoảng 17h ngày 30/9, trong lúc nhóm công nhân đang thi công trụ tháp chính cầu Mỹ Thuận 2, phía bờ Vĩnh Long thì bất ngờ sàn tạm bị sập, rơi xuống đế trụ tháp.

Sự cố khiến 3 công nhân rơi xuống sông Tiền, 2 trong số đó được các công nhân và người dân địa phương cứu vớt. Riêng anh C. do không biết bơi nên bị chìm, nước cuốn mất tích.

Trong khi đó, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư) cho biết, lúc đó là thời gian sắp nghỉ thi công. Có ba công nhân đi trên gác tạm từ sà lan lên bệ trụ bị rơi xuống sông, hai người bơi được vào bờ, một người mất tích. Hiện Ban đang phối hợp với cơ quan chức năng để tìm kiếm. Lãnh đạo Ban Quản lý dự án 7 nói sự cố không phải do giàn giáo công trình bị sập.

...

Trưa 1/10, ông Phan Văn Quân, Giám đốc Dự án gói thầu XL03B - nhà thầu Trung Nam, cho biết thêm, chiều ngày 30/9 tại công trường Cầu Mỹ Thuận 2, một sàn công tác (lắp đặt tại bệ trụ tháp bờ Vĩnh Long, cách mặt nước khoảng 1,5m) bị rơi khiến các công nhân gặp nạn. Đây ra sàn công tác phụ trợ thi công, lối đi lại cho công nhân vào vận thăng, không phải kết cấu đà giáo chính thi công trụ tháp nên có ít người làm việc trên này.

Theo Dân Việt, dự án cầu Mỹ Thuận 2 tổng vốn 5.000 tỷ đồng, bắc qua sông Tiền, nối tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long với tổng chiều dài 6,61 km; điểm đầu nối dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; điểm cuối kết nối cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Trong đó, cầu chính dài hơn 1,9 km, được đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn