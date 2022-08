Sông Lam Nghệ An đón tin kém vui trước vòng 11 V.League

Hoàng Văn Khánh nghỉ hết lượt đi V.League vì chấn thương.

Hoàng Văn Khánh tái phát chấn thương ở trận thắng 3-0 của Sông Lam Nghệ An trước Hải Phòng tại vòng 9 V.League 2022. Cựu cầu thủ của U19 Việt Nam vắng mặt chuyến làm khách của đội bóng xứ Nghệ tới sân Hàng Đẫy của CLB Hà Nội vòng đấu vừa qua.

Sự vắng mặt của trung vệ sinh năm 1993 là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng xứ Nghệ phải đón nhận thất bại 1-2 trước đội bóng kỵ rơ.

Theo nguồn tin của On Sports, Sông Lam Nghệ An còn có nguy cơ mất Văn Khánh hết lượt đi V.League 2022. Điều này cũng đồng nghĩa trung vệ của Sông Lam nghệ An vắng mặt ở 3 trận đấu gặp Đông Á Thanh Hóa (sân nhà), Nam Định, Viettel (sân khách). Đây đều là những trận đấu quan trọng, quyết định trực tiếp đến vị trí top 3 của Sông Lam Nghệ An trước khi kết thúc lượt đi.

Cuối tuần này, Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp đón Đông Á Thanh Hóa trên sân nhà vào lúc 18h00 ngày 7/8. Bên cạnh sự vắng mặt của Văn Khánh, ngoại binh Olaha cũng không chơi ở trận đấu này do án treo giò.

Hiện tại Thanh Hóa đang có được 11 điểm và tạm xếp ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Đội bóng xứ Thanh đang rất khát điểm để cải thiện vị trí va trở lại với cuộc đua tới ngôi vô địch. Lúc này, Hà Nội FC đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 20 điểm, hơn các đội xếp sau là Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai tới 4 điểm.

Lịch thi đấu vòng 11 V.League 2022

...

18h00 ngày 5/8: Hải Phòng vs Đà Nẵng

19h15 ngày 5/8: Viettel vs Bình Dương

19h15 ngày 5/8: Sài Gòn vs Hoàng Anh Gia Lai

18h00 ngày 6/8: Bình Định vs Hà Nội

18h00 ngày 6/8: Nam Định vs TPHCM

19h15 ngày 6/8: Sông Lam Nghệ An vs Thanh Hóa.

Tác giả: Đại Quý

Nguồn tin: Báo GD&TĐ