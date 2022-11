Son Heung-min gặp chấn thương kinh dị trước thềm World Cup, NHM Hàn Quốc đứng ngồi không yên

Phút 24 trận đấu giữa Tottenham và Marseille ở bảng B Champions League, mặt của Son Heung-min đã đập mạnh vào vai của hậu vệ Chancel Mbemba trong một pha không chiến. Theo quan sát, vùng xung quanh mắt trái của tiền đạo người Hàn Quốc bị sưng tấy và có tình trạng chảy máu mũi. Son tỏ ra rất đau đớn và ngay lập tức được các nhân viên y tế đưa ra khỏi sân.

Video từ khán đài cho thấy Son Heung-min đã ôm mặt khóc trên đường rời sân. Đây là điều dễ hiểu vì World Cup 2022 sẽ diễn ra sau khoảng 20 ngày nữa và tiền đạo người Hàn Quốc có nguy cơ lỡ hẹn ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.



Trợ lý HLV Cristian Stellini của Tottenham cho biết: "Chúng tôi sẽ kiểm tra tình trạng của cậu ấy khi ngày mới đến. Đó là một vết thương ở mặt, mắt anh ấy bị sưng. Tôi chưa biết đây có được xem là một chấn động đầu hay không.

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá Anh đưa ra, một cầu thủ được chẩn đoán bị chấn động phải ngồi ngoài ít nhất 6 ngày sau khi bị chấn thương".

Ngôi sao người Hàn Quốc dường như đã khóc.

Theo thông tin mới nhất, Son Heung-min đang cảm thấy ổn. Cầu thủ này ăn mừng chiến thắng của Tottenham trong phòng thay đồ với tình trạng một mắt không mở được. Bất kỳ chấn thương nào của Son Heung-min cũng là tin tức xấu với đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2022.

Son là đội trưởng và cũng là điểm tựa số 1 cho hy vọng lọt vào vòng 16 đội của đại diện châu Á. Trận đấu đầu tiên của Hàn Quốc ở bảng H gặp Uruguay là ngày 24 tháng 11.

Tác giả: Mạnh Tùng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong