Sát hại em trai 3 tuổi do mâu thuẫn chia đất

Ngày 11/5/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Bắc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vàng Seo Vềnh (SN 2001, trú tại thôn Bản Pấy, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) về tội danh giết người.

Trước đó, khoảng 1h sáng ngày 5/5/2021, Công an huyện Bắc Hà nhận được tin báo của Công an xã Hoàng Thu Phố về việc cháu Vàng Seo M. (SN 2018), trú tại thôn Bản Pây, xã Hoàng Thu Phố chết chưa rõ nguyên nhân.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều manh mối trên thi thể nạn nhân cháu M., nghi bị sát hại.

Vàng Seo Vềnh và hiện trường vụ sát hại.



Ngay lập tức lãnh đạo Công an huyện Bắc Hà đã báo cáo Đại tá Trần Quốc Huy, Phó giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ phối hợp trong công tác khám nghiệm và truy vết đối tượng.

...

Quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn khi Cơ quan điều tra chưa xác định được hiện trường vì người chứng kiến duy nhất là Vàng Seo Vềnh, anh trai của cháu Vàng Seo M. đã bỏ đi.

Công an huyện và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện đã xác định Vềnh đang ẩn náu tại xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Công an huyện đã cử 1 tổ công tác vận động và di lý đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, trước những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng Vàng Seo Vềnh khai do mâu thuẫn với cha đẻ là Vàng Seo Chả trong quá trình chia đất của gia đình, Vềnh đã nảy sinh ý định giết em trai chưa đầy 3 tuổi để được chia phần đất của em trai.

Chiều ngày 4/5 khi bố mẹ đi làm, Vềnh đã đưa em trai đến rừng vầu sau đó sát hại em trai và chôn xuống đất, đến khoảng 17h30' thì về thôn báo em trai bị lạc. Vềnh cũng đi cùng mọi người đi tìm sau đó tách riêng ra đào xác em trai lên rồi mang đến vị trí khác cách nhà hơn 1km nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Sau đó khi bị mọi người mắng chửi và gọi Công an, Vềnh đã mượn xe máy và bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Bắc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vàng Seo Vềnh về tội danh giết người và đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của Pháp Luật.

Tác giả: Thanh Tuấn

Nguồn tin: cand.com.vn