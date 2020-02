Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h30 sáng 5/2/2020 tại Hà Trung, Thanh Hoá, được camera hành trình của xe container ghi lại.

Cụ thể, khi xe container đang chạy thì có xe ô tô 7 bất ngờ xi nhan sang đường. Tuy nhiên, do người điều khiển ô tô 7 chỗ đã chuyển hướng quá nhanh nên tài xế xe container trở tay không kịp đã tông cực vào chiếc xe này.

Rất may vụ va chạm không xảy ra thương vong.



Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Giao Thông