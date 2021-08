Sáng 23/8: Đà Nẵng, Nghệ An dịch loang rộng, Hà Nội thêm F0 trong cộng đồng

Đà Nẵng phát hiện thêm 20 điểm nóng, nhiều F0 chưa rõ nguồn lây

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở Đà Nẵng.

Chuỗi lây nhiễm từ chợ đầu mối Hòa Cường vẫn ghi nhận ca nhiễm mới với số lượng lớn 103 ca. Hiện chuỗi lây nhiễm này đã ghi nhận tổng số 815 ca và vẫn được đánh giá là nguy cơ rất cao.

Các chuỗi lây nhiễm từ các khu vực phong tỏa tại quận Sơn Trà ghi nhận thêm 14 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 1.139 ca.

Đáng chú ý, có 28 ca nhiễm mới chưa rõ nguồn lây gồm 2 ca có triệu chứng đến Trung tâm y tế quận Thanh Khê và 26 ca được phát hiện khi lấy mẫu hộ gia đình.

Trong ngày, Đà Nẵng phát hiện thêm 20 điểm nóng, đồng thời cũng gỡ phong tỏa được 6 điểm nóng. Chi tiết.

Nghệ An: Ca nhiễm tăng mạnh, TP Vinh xét nghiệm miễn phí Covid-19 cho người dân

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở Vinh, Nghệ An.

Trong ngày 22/8, Nghệ An ghi nhận 92 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó, có 33 ca trong cộng đồng, 2 ca trong khu phong tỏa, số còn lại đã được cách ly từ trước. Đáng chú ý, trong 3 ngày liên tiếp, tỉnh Nghệ An phát hiện các ca nhiễm mới là công nhân làm việc tại nhà máy ở huyện Yên Thành và Diễn Châu, một chùm ca nhiễm SARS-CoV-2 gồm 5 công nhân làm việc tại một công trường xây dựng ở TP Vinh. Đặc biệt, ghi nhận thêm trường hợp là người thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn TP Vinh.

Trước số ca nhiễm cộng đồng lớn, TP Vinh quyết định xét nghiệm tầm soát test nhanh kháng nguyên Covid-19 miễn phí cho người dân. Việc test nhanh miễn phí sẽ được thực hiện cho toàn bộ người dân thành phố, kể cả người tạm trú, số lượng khoảng 500.000 người.

Thanh Hóa: 1 trường hợp mắc mới, 9 người khỏi bệnh

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa, ngày 22/8, địa phương này ghi nhận một ca dương tính với SARS-CoV-2

Tổng hợp số ca mắc ghi nhận trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ 27/4 đến chiều 22/8 là 203 ca bệnh.

Trong ngày, Thanh Hóa có thêm 9 người được điều trị khỏi, ra viện, nâng số bệnh nhân được điều trị khỏi ra viện là 84 người, không có ca bệnh nặng và tử vong.

Hà Tĩnh: Ghi nhận thêm 4 ca mắc

Trong ngày 22/8, tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19, tất cả đều đi về từ các tỉnh phía Nam, đã được cách ly.

Tính từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh có 382 ca mắc Covid-19, trong đó cộng dồn số ca về từ các tỉnh phía Nam là 223 ca.

Quảng Bình: 8 bệnh nhân Covid-19 xuất viện, thêm 2 ca mắc mới

Thông tin từ Sở Y tế Quảng Bình, ngày 22/8, tỉnh này có 8 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh, đủ điều kiện xuất viện, trong đó có 3 nữ, 5 nam và đặc biệt là 3 trẻ em dưới 10 tuổi trong cùng một gia đình.

Tính đến ngày 22/8, Quảng Bình đã ghi nhận tổng cộng 108 ca mắc Covid-19; 44 ca đã được điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế. Hiện còn 64 ca đang được cách ly, điều trị tại Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 Bệnh viện Y dược cổ truyền.

Quảng Trị: 2 cháu nhỏ dương tính với SARS-CoV-2 về từ vùng dịch

Hai cháu nhỏ về từ vùng dịch cùng người thân được xác định dương tính với SARS-CoV-2 (Ảnh: Đăng Đức).

Ngày 22/8, tỉnh Quảng Trị ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều trở về từ các tỉnh phía Nam, trong đó, có 2 cháu nhỏ. Hiện 2 cháu được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

Đến nay, Quảng Trị đã có 70 trường hợp mắc Covid-19.

Bắc Ninh: Ghi nhận 2 F0 có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân huyện Lương Tài, Bắc Ninh.

Ngày 22/8, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 13 ca F0 tại các huyện Lương Tài, Quế Võ và Thuận Thành, trong đó, 2 ca có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng tại xóm Ba, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành.

Bắt đầu từ 10 giờ ngày 22/8, Bắc Ninh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với 7 thôn thuộc xã Mão Điền, gồm: Thụy Mão, Bàng Cả Đình Mận, Ngòi Hồ Tủng, Lũy Hậu, Táo, Công, Nội.

Đồng thời, thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ thôn Ba, xóm Ba, xã Mão Điền, với tổng số 522 hộ, 1.448 nhân khẩu. Tính đến 18h ngày 22/8, toàn tỉnh có 1.819 ca mắc Covid-19. Chi tiết.

Bắc Giang: Các ổ dịch đang dần được kiểm soát

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 cho người dân huyện Yên Thế.

TPHCM: Xét nghiệm nhanh toàn bộ người dân ở "vùng cam", "vùng đỏ"

Đường phố TPHCM đông đúc trong ngày 22/8.

Các đội xét nghiệm sẽ cấp phát sinh phẩm xét nghiệm đến từng hộ dân có khả năng tự thực hiện. Sau 30 phút đến 60 phút, nhân viên y tế sẽ quay lại nhận kết quả.

Từ 0h ngày 23/8, TPHCM tăng cường thực hiện một số biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 với phương châm "xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng chống dịch", đến hết ngày 6/9.

Hà Nội: Chung cư HH4C Linh Đàm phát hiện thêm 4 F0

Một chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại Hà Nội.

Sáng nay, Hà Nội ghi nhận 13 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 8 ca tại cộng đồng và 5 ca được cách ly.

Trước đó tối 22/8, Hà Nội thông báo 6 ca dương tính SARS-CoV-2 mới đều đã được cách ly tập trung, không có ca nào trong cộng đồng. Như vậy, trong ngày Thủ đô có 20 F0 mới.

Hà Nội hiện giãn cách xã hội tới 6h ngày 6/9, đồng thời giám sát chặt chẽ việc chấp hành của người dân khi ra đường và các phương tiện tham gia giao thông; việc cấp giấy đi đường của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm không đúng quy định.

Trong ngày 22/8 cả nước ghi nhận 11.214 ca Covid-19, 7.580 bệnh nhân ra viện. 5 tỉnh thành gồm TPHCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tiền Giang có số ca mắc cao.

Đến nay, 5 tỉnh, thành ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất gồm: TPHCM (175.994), Bình Dương (70.242), Long An (17.805), Đồng Nai (17.688), Tiền Giang (7.284).

Đến nay có 8/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hải Phòng, Yên Bái, Hà Giang; 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Thái Bình.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến 22/8 là 8.277 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới.

Tác giả: Sức Khoẻ

Nguồn tin: Báo Dân Trí