Ronaldo lên tiếng khi bị gạch tên khỏi đội một MU

"Trong suốt sự nghiệp, tôi luôn cố gắng sống và chơi bóng với sự tôn trọng dành cho đồng nghiệp, đối thủ và huấn luyện viên. Điều này không bao giờ thay đổi", Cristiano Ronaldo mở đầu tâm thư.



"Suốt 20 năm qua, mọi quyết định của tôi đều dựa trên sự tôn trọng. Khi tôi còn là một cầu thủ trẻ, việc học hỏi từ thế hệ đàn anh giàu kinh nghiệm là rất quan trọng. Vì vậy khi trưởng thành, tôi luôn tự nhắc mình phải làm gương cho các cầu thủ trẻ ở mọi CLB tôi khoác áo. Thật tiếc khi điều không mong muốn lại xảy ra. Đôi khi, sức ép lại là thứ thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước", tiền đạo người Bồ Đào Nha nhấn mạnh.

Ronaldo gửi tâm thư trên trang cá nhân sau khi bị phạt.

...



Theo Ronaldo, điều duy nhất anh cảm thấy cần lúc này là tiếp tục làm việc chăm chỉ ở Carrington, hỗ trợ đồng đội và sẵn sàng ra sân trong mọi trận đấu. "Đầu hàng chưa bao giờ có trong từ điển của tôi. Đây là Manchester United. Chúng ta phải đoàn kết và đương đầu với sóng gió. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ lại bên nhau", siêu sao 37 tuổi khép lại tâm thư.



Đêm 20/10 (giờ Hà Nội), đội chủ sân Old Trafford thông báo về việc treo giò Ronaldo ở trận đấu tiếp theo với Chelsea vào ngày 22/10.



Theo The Athletic, ngoài việc không được tham dự trận gặp Chelsea, Ronaldo còn tạm thời bị đình chỉ mọi hoạt động ở đội một. Thay vào đó, CR7 phải xuống tập luyện cùng đội U21 MU.



Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ hành động tự ý bỏ ghế dự bị và rời sân Old Trafford của Ronaldo trong những phút cuối trận gặp Tottenham ở vòng 12 Premier League. Chiều ngày 20/10 (giờ Hà Nội), HLV Ten Hag đã gặp mặt và đưa ra án phạt nghiêm khắc cho cậu học trò người Bồ Đào Nha.



Mùa này, Ronaldo sa sút phong độ. Anh mới ghi vỏn vẹn 2 bàn sau 12 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Tác giả: Tuấn Nguyên

