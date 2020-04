Rợn người những vụ nổi cơn cuồng ghen đâm chém tình địch thương vong

Tại đây, Hải nhìn thấy chị O. đang ở cùng anh Chu Văn C. (SN 1980) trú tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Cho rằng anh C. và chị O. có quan hệ tình cảm, Hải đã dùng dao mang theo chém chị O. và anh C. Sau đó đối tượng chạy ra khu vực cổng làng, một lúc sau thấy anh C. đi xe máy đến, đối tượng tiếp tục dùng chai xăng chuẩn bị từ trước đổ lên người anh C. và xe máy rồi châm lửa đốt, khiến anh C. bị bỏng nặng. Sau khi gây án Hải đã dùng xe máy bỏ trốn về Hà Nam và bị lực lượng Công an bắt giữ.