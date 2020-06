Rơi nước mắt ngày khánh thành ngôi nhà tình thương của 2 anh em mồ côi

Cuối tháng 10/2019, tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống cô giáo Nguyễn Thị Thu Thủy, giáo viên trường mầm non thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, là mẹ của 2 anh em Mạnh và Châu. Chị Thuỷ mất đi khi chưa có một ngôi nhà để ở. Ngày đến thắp hương tiễn biệt chị, ai cũng không cầm được nước mắt khi chứng kiến hình ảnh 2 đứa con thơ khóc than gọi mẹ trong mái lều do hàng xóm dựng tạm để lo hậu sự. Mảnh đất ấy cũng chính là nơi từ trước tới nay mẹ con chị vẫn lui ra lui vào để tránh mưa tránh nắng, nương tựa vào nhau sống qua ngày, sau cái chết của người chồng không lâu trước đó. Cảm nhận nỗi đau tột cùng và mong muốn giúp đỡ hai anh em trẻ mồ côi cha mẹ, trong vai trò kết nối, Tạp chí Đời sống và Pháp luật/Người Đưa Tin Pháp luật tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã trực tiếp kêu gọi, vận động được nhiều cá nhân, nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện chung tay góp sức. Chỉ sau ít ngày, công tác vận động ủng hộ cho hai cháu đã đạt được kết quả tốt đẹp. Theo đó, báo đã trực tiếp kêu gọi được hơn 2 tỷ đồng xây dựng căn nhà tình nghĩa khởi công vào chiều ngày 9/11/2019 dành cho 2 cháu.