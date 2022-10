Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Tĩnh xuống cấp nghiêm trọng

Quốc lộ 1A đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh có chiều dài khoảng 35km, được nâng cấp, mở rộng và đưa vào sử dụng từ năm 2014. Dự án do Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) làm chủ đầu tư theo hình thức BOT, kinh phí hơn 2.400 tỷ đồng.

Nhiều vị trí chưa kịp khắc phục, đơn vị quản lý cắm biển cảnh báo để các phương tiện không lưu thông vào.



Tuyến đường được thiết kế với tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, bề rộng mặt đường 20,5m. Sau một thời gian đưa vào sử dụng, tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện vết hằn lún, sống trâu và bị bong tróc, gây ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông, tiềm ẩn mất an toàn giao thông cho người và phương tiện.

Tài xế Nguyễn Văn Thông, một người thường xuyên phải lưu thông qua tuyến đường này mỗi ngày, bức xúc: “Đường xuống cấp, nhiều nơi sống trâu kéo dài cả km, một số đoạn khác xuất hiện ổ voi, ổ gà dày đặc vô hình trung trở thành những “cái bẫy” chết người đối với các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Hằng năm, chúng tôi đều đóng phí bảo trì đường bộ đầy đủ, nhưng lại phải lưu thông trên những đoạn đường hư hỏng mà không được sửa chữa, khắc phục kịp thời nên rất bức xúc”, tài xế Thông cho biết. Từ phản ánh của lái xe, thực mục trên tuyến đường này, phóng viên ghi nhận, đoạn đường này đang bị hư hỏng tại nhiều vị trí.

Trong đó, có một số điểm như tại xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tại vị trí vòng xoay ngã tư giao cắt tuyến tránh thị xã Hồng Lĩnh với Quốc lộ 1A đoạn qua bến xe Hồng Lĩnh, đoạn từ thị xã Hồng Lĩnh đến thị trấn Nghèn (Can Lộc)… nhiều điểm bị hư hỏng nặng, cơ quan chức năng buộc phải khoanh vùng, cắm biển cảnh báo để các phương tiện không đi vào.

Cá biệt, cũng trên tuyến đường này, đơn vị quản lý, bảo dưỡng đã tiến hành việc khắc phục, sửa chữa nhưng sau khi cào bóc nhiều vị trí xong thì để vậy, không tái sinh thảm lại bê tông nhựa nóng khiến mỗi lần các phương tiện lưu thông vào các đoạn đường này thường xuyên bị mất cân bằng, gây tiếng ồn và làm giảm tuổi thọ của lốp.

Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài, thậm chí có nhiều đoạn cào bóc xong để vậy từ năm này qua năm khác. Bên cạnh tình trạng mặt đường bị hư hỏng thì hiện nay, hệ thống vạch sơn kẻ đường, sơn chỉ hướng, biển báo hiệu giao thông đã bị mờ, bong tróc, mất hẳn tác dụng nhưng qua thời gian dài vẫn chưa được sơn sửa lại.

Trước thực trạng này, Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần có công văn đề nghị Cục Quản lý đường bộ II, Cienco4 cần kiểm tra khắc phục sửa chữa kịp thời các vị trí hư hỏng, hằn lún vệt hằn bánh xe, nứt vỡ kết cấu, bong tróc mặt đường và hệ thống vạch sơn bị mờ mất tác dụng, các cầu bị hư hỏng xuống cấp trên tuyến quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh để đảm bảo ATGT. Tuy nhiên, Cienco4 và các đơn vị liên quan chưa thực sự quan tâm đúng mức tới việc khắc phục triệt để các điểm hư hỏng, bong tróc trên tuyến quản lý nên mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh nhiều đoạn ngày càng xuống cấp đáng lo ngại, nguy cơ cao dẫn tới TNGT.

Liên quan đến tình trạng này, theo đại diện của Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh - đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì quốc lộ 1A đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh, thì tình trạng mặt đường quốc lộ 1A đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh bị hư hỏng, xuống cấp là đúng thực tế. Nguyên nhân là do sau 8 năm đưa vào sử dụng, lưu lượng xe cơ giới ngày càng gia tăng và ảnh hưởng của thời tiết cực đoan miền Trung, nắng nóng gay gắt và mưa lũ kéo dài nên mặt đường dễ xuất hiện các điểm bị hư hỏng.

...

Thời gian qua, Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh đã nắm bắt được thực trạng và đang tiến hành sửa chữa một số vị trí tại xã Việt Tiến (huyện Thạch Hà), thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc), thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân). Tuy nhiên, do ảnh hưởng thời tiết có mưa nên việc sửa chữa, khắc phục bị gián đoạn. Công tác khắc phục, sửa chữa chậm trễ, nguyên nhân chính là do kinh phí bố trí việc duy tu, sửa chữa hạn hẹp nên việc sửa chữa, khắc phục còn chưa được kịp thời.

Theo đó, tính đến thời điểm này, nguồn kinh phí 62 tỷ thực hiện các hạng mục bảo trì, sửa chữa tuyến quốc lộ 1A với chiều dài 60km, trong đó có đoạn tuyến từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh của năm 2022 tới nay vẫn chưa được giải ngân. Giải pháp tình thế buộc đơn vị phải tự trích kinh phí để tiến hành việc khắc phục, sửa chữa các hư hỏng, xuống cấp mặt đường quốc lộ qua Hà Tĩnh. Điều này dẫn tới công tác khắc phục thời gian qua vừa chậm, vừa không đảm bảo yêu cầu thực tế các hư hỏng, xuống cấp mặt đường.

Sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 vừa qua, Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã kiểm tra thực tế các vị trí hư hỏng mặt đường quốc lộ 1A qua Nghệ An, Hà Tĩnh và đã có chấp thuận chủ trương về việc lập dự án sửa chữa khắc phục hậu quả thiên tai. Hiện, Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh đang phối hợp với các cơ quan liên quan để tiến hành lập dự án sửa chữa, khắc phục hư hỏng mặt đường quốc lộ 1A với kinh phí dự tính khoảng 7 tỷ đồng; trong đó, sửa chữa đoạn qua Hà Tĩnh là 5 tỷ đồng.

Phương án sửa chữa là đối với các điểm hư hỏng cục bộ, nhỏ lẻ thì sẽ cắt đục bỏ phần hư hỏng, thay thế bằng bê tông nhựa nóng. Với những vị trí có khối lượng và mức độ hư hỏng mặt đường nhiều hơn sẽ tiến hành cào bóc, thảm lại bê tông nhựa nóng. Những đoạn tuyến bị hằn lún, hư hỏng nghiêm trọng thì sử dụng công nghệ cào bóc, tái sinh nguội mặt đường để tăng tuổi thọ mặt đường, hạn chế tình trạng hằn lún bánh xe. Riêng đối với đoạn bị hằn lún vệt bánh xe, hư hỏng nghiêm trọng thì phải lập dự án duy tu, sửa chữa và chờ được phê duyệt mới có thể triển khai nên thời gian dự kiến sẽ lâu hơn. Cũng theo đơn vị quản lý, việc sửa chữa các điểm hư hỏng cục bộ bề mặt quốc lộ 1A qua Hà Tĩnh sẽ hoàn thành trong năm 2022 này.

Cần sửa gấp Quốc lộ 1 đoạn BOT tránh TP Thanh Hóa Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có công văn hỏa tốc gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Công ty cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa về việc sửa chữa, bảo trì Quốc lộ 1 đoạn tránh TP Thanh Hóa theo hình thức BOT. Theo đó, Bộ GTVT đề nghị Công ty cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa khẩn trương thực hiện sửa chữa, bảo trì công trình dự án theo đúng trách nhiệm quy định tại Hợp đồng dự án, bảo đảm an toàn cho người và các phương tiện lưu thông trên tuyến tránh phía Đông. Trường hợp không bố trí được nguồn vốn để thực hiện, Công ty cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa khẩn trương làm việc với Cục Đường bộ Việt Nam để thống nhất phương án sửa chữa, bảo trì công trình dự án. Công ty cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm an toàn cho người và các phương tiện lưu thông trên tuyến tránh phía Đông trong thời gian chưa bàn giao công trình dự án cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 1A đoạn tránh TP Thanh Hóa theo hình thức hợp đồng BOT trong nước gồm đầu tư hạng mục Xây dựng tuyến tránh dài 9,98km có điểm đầu Km0+00 (Km322+100/Quốc lộ 1), điểm cuối Km9+980 (Km330+200/Quốc lộ1) (gọi tắt là tuyến tránh phía Đông) và hạng mục đường vành đai phía Tây TP Thanh Hóa đoạn Km0-Km6 (gọi tắt là tuyến tránh phía Tây). Hiện nay, theo báo cáo của Cơ quan quản lý đường bộ trên địa bàn, công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đoạn Km322+100 - Km332+400 Quốc lộ 1 - tuyến tránh TP Thanh Hóa (tuyến tránh phía Đông) do Công ty Cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa thực hiện trong thời gian trước và trong tháng 8/2022 còn nhiều tồn tại chưa được khắc phục. P.Huyền



Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: cand.com.vn