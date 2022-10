Quay clip 664 lượt người vay với lãi suất "cắt cổ" để khống chế "đòi nợ"

Ngày 20-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hà (SN 1993, trú tại xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Bước đầu, cơ quan công an xác định trong ổ nhóm tội phạm chuyên cho vay nặng lãi với giá "cắt cổ" của Hà còn có Ngô Văn Tuấn (SN 1999, trú tại xã Kim Xuyên); Vũ Văn Cơ (SN 1992, trú tại xã Tuấn Việt), thuộc huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) cùng một số đối tượng khác.



Trước đó, ngày 17-10, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã triệu tập Nguyễn Văn Hà, Ngô Văn Tuấn và Vũ Văn Cơ để điều tra, làm rõ về hoạt động "tín dụng đen".



Lực lượng công an đã thu giữ 3 máy điện thoại di động của Nguyễn Văn Hà, Ngô Văn Tuấn, Vũ Văn Cơ và 1 quyển sổ ghi chép danh sách người vay tiền.



Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ năm 2017, Hà thuê nhà và mở quán cầm đồ, cho vay ở xóm 4, Lai Khê, xã Cộng Hoà, huyện Kim Thành, sau đó tổ chức cho nhiều người vay với lãi suất cao để thu lợi cá nhân. Nếu có người đến vay, Hà yêu cầu họ viết giấy vay tiền, để lại các giấy tờ tuỳ thân đồng thời sử dụng điện thoại di động quay clip hình ảnh, nội dung người vay tiền để khống chế.



Hà thu lãi suất với các mức khác nhau từ 1.000 đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/ ngày. Cá biệt, có trường hợp cho vay với mức lãi 35.000 đồng/triệu đồng/ngày. Đến hạn trả lãi, gốc, Hà thông báo cho người vay để thanh toán. Nếu người vay không trả, Hà cho Tuấn, Cơ đến nhà để yêu cầu người vay tiền phải thanh toán theo đúng hẹn.



Kết quả bước đầu xác định Hà cho 664 lượt người vay với các hình thức tín chấp, bát họ, cầm đồ. Tổng số tiền cho vay khoảng 118 tỉ đồng, thu lãi hàng chục tỉ đồng.



Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục mở rộng rà soát, làm việc với những người đã vay tiền của Hà, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động