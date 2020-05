Quảng Nam: Tạm giữ khẩn cấp đối tượng dùng súng dọa người khác

Trước đó ngày 27/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Đông Giang tiếp nhận, giải quyết thông tin vụ việc liên quan đến sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trên địa bàn do người dân cung cấp.

Hai khẩu súng được công an tạm giữ của đối tượng Bhnướch Đênh

Quá trình điều tra xác định, khoảng 17h ngày 25/5, sau khi uống rượu say, đối tượng Bhnướch Đênh (SN 1984, trú thôn Arớch, xã Ating, huyện Đông Giang, Quảng Nam) nhớ đến mâu thuẫn về tranh chấp đất đai với anh Pơ Loong Xôn (SN 1983, trú cùng địa phương) nên đã vào nhà cầm 1 khẩu súng, ký hiệu M16 và 2 viên đạn để giải quyết.

Quá trình lên đạn, súng bị cướp cò làm 1 viên đạn bắn lên trời. Sau đó, đối tượng Đênh cầm khẩu súng đến gặp ông Xôn.

Khi đến sân trước nhà ông Xôn, đối tượng cầm khẩu súng bắn 1 viên đạn còn lại lên trời và gọi to vào trong nhà “anh Xôn Với đi đâu rồi, ra đây tôi nói chuyện”.

Tuy nhiên, lúc này nhà ông Xôn không có ai nên Đênh đứng đợi một lúc. Sợ bị phát hiện, đối tượng Đênh đã cầm khẩu súng đi lên rẫy keo phía sau nhà ông Xôn để cất giấu.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đông Giang đã đến hiện trường, tuyên truyền vận động đối tượng tự nguyện giao nộp khẩu súng vừa sử dụng và giao nộp thêm 1 khẩu súng tự chế và 1 viên đạn dùng cho súng thể thao.

Ngày 28/5/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bhnướch Đênh về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” để tiến hành điều tra, xử lý.

Tác giả: Công Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí