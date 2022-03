Phê bình 4 chủ tịch UBND huyện, thị chậm bàn giao mặt bằng dự án

Theo đó, tại Văn bản số 1517/UBND-CN do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh ký, trong đó nêu: “Thời gian qua UBND tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các Sở ngành, các địa phương có tuyến đi qua tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao theo đúng tiến độ yêu cầu. Tuy nhiên, đến nay các địa phương vẫn chưa tập trung quyết liệt, chưa giải quyết các khó khăn vướng mắc, không lập kế hoạch chi tiết theo yêu cầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, đặc biệt là các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Hưng Nguyên và thị xã Hoàng Mai đến nay chưa hoàn thành, chậm tiến độ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An đang được các nhà thầu gấp rút thi công



Do đó, UBND tỉnh phê bình Chủ tịch UBND các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Hưng Nguyên và thị xã Hoàng Mai không thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng dự án này trong thời gian qua làm chậm tiến độ so với yêu cầu.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có tuyến đi qua khẩn trương: Chỉ đạo các phòng, ban lập kế hoạch tiến độ chi tiết thực hiện đối với các khối lượng còn lại của từng hạng mục chưa hoàn thành. Hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước 17h ngày 11/3/2022. Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Ban Quản lý dự án 6 - Bộ GTVT trước ngày 25/3/2022.

Sau các thời gian nêu trên, địa phương nào không hoàn thành, Chủ tịch UBND các huyện và thị xã chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, văn bản số 1517/UBND-CN nêu.

Thời gian thi công dự án còn 27 tháng, song một số đoạn vẫn chưa được bàn giao mặt bằng



Được biết, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đi qua tỉnh Nghệ An dài gần 90km, thuộc 2 dự án thành phần: Đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, dài 50km, đi qua hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 7.293 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, thời gian thi công dự án trong khoảng 2 năm; Diễn Châu - Bãi Vọt: Dài khoảng 50km, đi qua địa phận 2 tỉnh Nghệ An (44,4km) và Hà Tĩnh (4,9km). Công trình có tổng vốn đầu tư khoảng 11.157 tỷ đồng.

Tác giả: Trần Thắng

Nguồn tin: cand.com.vn