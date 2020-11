Phát hiện vụ sản xuất xăng giả lớn như 'Trịnh Sướng thứ 2'

Chiều 5/11, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đơn vị vừa phát hiện, lập hồ sơ xử lý 1 vụ sản xuất xăng giả quy mô lớn trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Your browser does not support the video tag.



Lực lượng BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện vụ sản xuất xăng giả lớn ở TP.Vũng Tàu. Video: Hoàng Hưng - Quang Anh.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Nhân khai nhận mua xăng kém chất lượng ở TP.Vũng Tàu rồi dùng hóa chất Toluen mua từ chợ Kim Biên, TP.Hồ Chí Minh và chất bột tạo màu tại TX. Phú Mỹ để tạo màu nâng chất lượng xăng lên rồi bán đi các tỉnh.

...

Quy trình sản xuất xăng giả được pha theo tỉ lệ 7/3 (7 phần xăng, 3 phần hóa chất).

Cụ thể, để tạo thành 10 m3 xăng A95 giả, các đối tượng sử dụng kết hợp 7m3 xăng A95 thật cho pha trộn với 3m3 hóa chất toluene và 3 thìa cà phê chất bột tạo màu vàng.

Toàn bộ các thành phần hợp chất nêu trên được bơm vào bồn tự thiết kế loại 60m3 và sử dụng máy bơm có gắn mô tơ điện, bơm đảo chiều thành vòng tròn (có 1 đầu bơm từ bồn ra và 1 đầu bơm vào trong bồn), bơm liên tục 40 phút thì kết thúc quy trình sản xuất xăng giả.

Sản phẩm có được là xăng A95 giả.

Tác giả: Hoàng Văn Hưng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn